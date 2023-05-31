Гетманцев розповів, як підприємцям уникнути штрафів з 1 липня 2023 року — Finance.ua

Гетманцев розповів, як підприємцям уникнути штрафів з 1 липня 2023 року Сьогодні 11:48 — Особисті фінанси

Гетманцев розповів, як підприємцям уникнути штрафів з 1 липня 2023 року

29 травня ВРУ прийняла за основу проєкт закону № 8401, що скасовує пільгові 2% податку для підприємців. Планується, что скасування відбудеться з 1 липня 2023 року.

Також законопроект передбачає скасування пільги по сплаті податку для 1 та 2-ої групи, а також відновлення проведення документальних перевірок.

уникнення сплати штрафів та пені взагалі при добровільному погашенні донарахованої внаслідок перевірки недоїмки протягом 30 днів. Нововведенням цього документу, як розповів Данило Гетманцев, у своєму Телеграм-каналі , є можливістьдонарахованої внаслідок перевірки недоїмки протягом 30 днів.

Норма буде діяти лише на військовий час, але якщо буде мати позитивний ефект та позитивні відгуки бізнесу, то Гетьманцев каже, що можуть зробити її постійною.

Довідка Finance.ua:

нова ставка єдиного податку в розмірі 2% почала діяти з 1 квітня 2022 року для підприємців, які перебувають на спрощеній системі оподаткування;

за словами Гетманцева, загалом на 2% перейшло 313 062 підприємці.

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