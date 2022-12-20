Гетманцев назвав основні ризики бюджету-2023 — Finance.ua
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Гетманцев назвав основні ризики бюджету-2023

Казна та Політика
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Гетманцев назвав основні ризики бюджету-2023
Гетманцев назвав основні ризики бюджету-2023
Першим чинником, який впливатиме на макроекономічну стабільність наступного року буде лінія фронту, яка є найбільш вагомим та найважче передбачуваним фактором.
Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю «Главкому».
Крім того, вагомими чинниками залишатимуться функціонування енергосистеми та обсяги генерації, своєрідність і ритмічність надходження зовнішньої допомоги. Очільник парламентського комітету також доповнив, що від цих трьох умов напряму залежать очікування і макрофінансові показники.
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«Листопад — перший місяць з початку війни, коли річна споживча інфляція уповільнилася із 26,6% у жовтні до 26,5% у листопаді. Скажете, не така вже перемога? Не погоджуся. Уповільнення і без того невеликої (зважаючи на обставини) інфляції — це маленька, але дуже значима для нас перемога», — наголосив Гетманцев.
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Нагадаємо, у 2023 році пенсійні виплати будуть фактично заморожені на рівні 2022 року, тобто мінімальна пенсія становитиме 2093 грн без змін до кінця 2023 року. Традиційного кількаразового протягом року підвищення прожиткового мінімуму і, відповідно, мінімальної пенсії та надбавок до пенсій наступного року не передбачено.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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