Гетманцев ініціює новий закон про держрегулювання підакцизної продукції — Finance.ua
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Гетманцев ініціює новий закон про держрегулювання підакцизної продукції

Казна та Політика
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Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев разом із колегами реєструє новий законопроєкт «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального».
«Існуючий на сьогодні закон № 481 було ухвалено 1995 року, і за майже 30 років своєї дії він вочевидь потребував значного оновлення», — пояснив Гетманцев у Телеграмі необхідність нового закону.
За його словами, документ створить вдосконалену законодавчу базу з регулювання виробництва, ввезення та вивезення підакцизної продукції та виключить архаїзми.
Гетманцев зазначив, що законопроєкт також спростить процедуру отримання ліцензій і запропонує перехід на електронну форму замість паперової форми ліцензій, запровадить безстрокові ліцензії для всіх видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, удосконалить структуру та порядок адміністрування державних реєстрів.
«З метою запобігання нелегальному виробництву тютюнових виробів запроваджується ліцензування діяльності з вирощування тютюну та ферментації тютюнової сировини», — назвав ще одне нововведення голова комітету.
Він додав, що законопроєкт передбачає перегляд вартості ліцензій та розміру штрафів за порушення вимог із прив’язкою до розміру мінімальної зарплати.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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