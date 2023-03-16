Гетманцев анонсував зміни в СМКОР до квітня щодо "олюднення" системи — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Гетманцев анонсував зміни в СМКОР до квітня щодо "олюднення" системи

96
Зміни до системи моніторингу оцінки ризиків (СМКОР) буде внесено до кінця березня, вони будуть спрямовані на її «олюднення», повідомив голова комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев.
«Щоб була сервісом, а не репресивною машиною», — назвав він основну мету змін на Bussiness Wisdom Summit у середу в Києві.
Зокрема, як зазначив куратор податкової політики, буде пом’якшено норми віднесення платників податків до ризикових, якщо вони мали відносини з підприємством, яке потім було визнано ризиковим. За його словами, цей термін скоротили до півроку, потім його буде скорочено до трьох місяців, а згодом, можливо, і до місяця.
Гетманцев заявив, що якщо не брати до уваги посилення блокування накладних у жовтні, що викликало протести бізнесу, загалом удалося завдяки СМКОР практично системно побороти скрутки.
«Схемне ПДВ купити практично неможливо або занадто дорого», — констатував голова профільного парламентського комітету.
Він висловив думку, що найближчим часом вдасться побороти і закупівлі зерна за тіньовий «кеш», який отримували, зокрема, за рахунок напівлегального грального бізнесу. За його словами, частину цього зерна потім у Туреччині продавали за криптовалюту.
Як повідомлялося, минулого тижня рада бізнес-омбудсмена (РБО) за підсумками розслідування констатувала перетворення блокування податкових накладних через СМКОР на інструмент тиску на бізнес і заморожування його коштів і розробила перелік рекомендацій для виправлення СМКОР, зокрема радить запровадити адміністративне оскарження рішень щодо ризиковості.
За даними РБО, наприкінці 2022 року протягом одного лише 4 кварталу із блокуваннями зіткнулися 65,19 тис. постачальників зі 161,55 тис. платників, тобто більш ніж 40% активних платників ПДВ. Аналогічна тенденція простежується в питаннях включення платників до переліків ризикових: починаючи з 1 кварталу 2021 року відсоток ризикових платників непохитно зростав, сягнувши 17,3% у 4 кварталі 2022 року серед усіх платників ПДВ (45,2 тис. платників мали статус ризикових).
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.