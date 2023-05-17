Гетманцев анонсував створення електронної системи звітності щодо нафтопродуктів — Finance.ua
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Гетманцев анонсував створення електронної системи звітності щодо нафтопродуктів

Казна та Політика
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Україна рухається до створення мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів (МЗНН).
Зобов’язання України дотримуватись Директиви Ради 2009/119/ЄС, і у світлі прискорення нашого євроінтеграційного руху питання набуває все більшої актуальності і гостроти.
Про це повідомляє Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
На сьогодні продовжуються дискусії щодо критеріїв і параметрів формування МЗНН.
Нині вони пропонуються такими:
  • запаси повинні покривати мінімум 90 днів середньодобового чистого імпорту або 61 дня середньодобового внутрішнього споживання нафти і нафтопродуктів;
  • суб'єкти ринку (структури, які здійснюють виробництво, імпорт, переробку, продаж, транспортування, зберігання нафти і нафтопродуктів) створюють МЗНН на власних потужностях, зберігають їх на потужностях відповідальних зберігачів (власників резервуарів), формують банківську гарантію для фінансового забезпечення виконання зобов’язань;
  • заміна МЗНН здійснюється після спливу 50%, але не більше 70% строку зберігання / придатності.
«Детально регламентується ознаки кризової ситуації на ринку нафтопродуктів і алгоритм дій у разі її настання, зокрема розкриття МЗНН. Запускається електронна система репортингу, у якій відстежуватимуться усі рухи на ринку нафтопродуктів», — зазначив Гетманцев.
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