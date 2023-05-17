Гетманцев анонсував створення електронної системи звітності щодо нафтопродуктів — Finance.ua

Гетманцев анонсував створення електронної системи звітності щодо нафтопродуктів Сьогодні 11:14 — Казна та Політика

Україна рухається до створення мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів (МЗНН).

Зобов’язання України дотримуватись Директиви Ради 2009/119/ЄС, і у світлі прискорення нашого євроінтеграційного руху питання набуває все більшої актуальності і гостроти.

Про це повідомляє Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев

На сьогодні продовжуються дискусії щодо критеріїв і параметрів формування МЗНН.

Нині вони пропонуються такими:

запаси повинні покривати мінімум 90 днів середньодобового чистого імпорту або 61 дня середньодобового внутрішнього споживання нафти і нафтопродуктів;

суб'єкти ринку (структури, які здійснюють виробництво, імпорт, переробку, продаж, транспортування, зберігання нафти і нафтопродуктів) створюють МЗНН на власних потужностях, зберігають їх на потужностях відповідальних зберігачів (власників резервуарів), формують банківську гарантію для фінансового забезпечення виконання зобов’язань;

заміна МЗНН здійснюється після спливу 50%, але не більше 70% строку зберігання / придатності.

«Детально регламентується ознаки кризової ситуації на ринку нафтопродуктів і алгоритм дій у разі її настання, зокрема розкриття МЗНН. Запускається електронна система репортингу, у якій відстежуватимуться усі рухи на ринку нафтопродуктів», — зазначив Гетманцев.

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