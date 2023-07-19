Гендиректором російської «дочки» Danone став племінник Кадирова — Finance.ua
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Гендиректором російської «дочки» Danone став племінник Кадирова

Фондовий ринок
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Новим генеральним директором російської філії Danone після захоплення компанії російським урядом став Якуб Закрієв, який очолює Міністерство сільського господарства Чечні.
Про це пишуть росЗМІ, пише thepage.
Закрієв — племінник (син рідної сестри) глави Чечні рамзана кадирова. До керівництва Мінсільгоспом регіону він обіймав посаду мера Грозного, а також керував адміністрацією голови та уряду Чечні.
Президентом ТОВ «Пивоварна компанія „Балтика“», яка фактично була націоналізована одночасно з російським підрозділом Danone, став Таймураз Боллоєв, який уже очолював «Балтику» з 1991 до 2004 року.
Нагадаємо, що 16 липня президент росії володимир путін власним наказом передав частки іноземних акціонерів пивоварної компанії «Балтика» та концерну Danone «у тимчасове управління росмайном».
Націоналізувати іноземні активи юридичних і фізичних осіб із «недружніх країн» російській владі фактично дозволяє указ путіна, підписаний у квітні. Першою компанією, активи якої було передано «в тимчасове управління» росії, стала фінська Fortum, найбільший іноземний інвестор на російському ринку електроенергетики.
Нагадаємо, що данська пивоварна корпорація Carlsberg Group підписала угоду про продаж свого російського бізнесу — компанії «Балтика». Однак не встигла завершити угоду перед її рейдерством з боку росії.
За матеріалами:
Finance.ua
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