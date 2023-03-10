Гендиректор Yasno пояснив, чому під час ракетних атак відключають електрику — Finance.ua

Гендиректор Yasno пояснив, чому під час ракетних атак відключають електрику Сьогодні 10:02 — Енергетика

Гендиректор Yasno пояснив, чому під час ракетних атак відключають електрику

Контрольовані відключення електроенергії під час масованих ракетних обстрілів здійснюються з метою запобігти серйозним аваріям електромереж та об’єктів генерації електроенергії, ремонт яких може тривати не один день

Про це написав у Фейсбуку генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко, коментуючи масовані удари ракетами і безпілотниками росіянами 9 березня.

«Після обстрілів енергосистема залишається значно ушкодженою. Проте енергетики все тримають під контролем», — зазначив він.

Коваленко нагадав, що писав про превентивні відключення, а в коментарях під постом були скарги на перепади напруги. «Це, власне, те, від чого нас ці завчасні відключення мали вберегти», — зауважив очільник Yasno.

«Ми вже вивчили аксіому, що споживатися має стільки ж електроенергії, скільки вироблено, і навпаки. Вона працює і в цьому випадку. Уявімо мережу водопровідних труб: до одної великої через насос приєднані багато маленьких, тонших. Насос тримає напір обсягу води з великої труби, зменшує його і подає до маленьких трубочок. Якщо цей насос розбити, швидше за все, тонкі трубочки порвуться від сильного тиску в момент вибуху. З електромережами ситуація схожа», — вказав Коваленко.

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За його словами, якщо ракета влучить у трансформатор, є імовірність, що або мережі пошкодяться від сплеску напруги, або — навіть сам генераційний об’єкт, оскільки не буде споживання.

«Ремонтувати їх доведеться довго, значно довше, ніж якусь одну ланку системи, якщо в неї влучать, коли все буде відключене», — написав гендиректор.

Саме тому, пояснив він, відбуваються завчасні відключення під час атак.

«Логічно, що краще потерпіти без світла кілька годин, ніж потім тиждень чекати ремонту», — підсумував Коваленко.

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Укрінформ За матеріалами:

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