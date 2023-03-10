Гендиректор Yasno пояснив, чому під час ракетних атак відключають електрику — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Гендиректор Yasno пояснив, чому під час ракетних атак відключають електрику

Енергетика
84
Гендиректор Yasno пояснив, чому під час ракетних атак відключають електрику
Гендиректор Yasno пояснив, чому під час ракетних атак відключають електрику
Контрольовані відключення електроенергії під час масованих ракетних обстрілів здійснюються з метою запобігти серйозним аваріям електромереж та об’єктів генерації електроенергії, ремонт яких може тривати не один день
Про це написав у Фейсбуку генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко, коментуючи масовані удари ракетами і безпілотниками росіянами 9 березня.
«Після обстрілів енергосистема залишається значно ушкодженою. Проте енергетики все тримають під контролем», — зазначив він.
Читайте також
Коваленко нагадав, що писав про превентивні відключення, а в коментарях під постом були скарги на перепади напруги. «Це, власне, те, від чого нас ці завчасні відключення мали вберегти», — зауважив очільник Yasno.
«Ми вже вивчили аксіому, що споживатися має стільки ж електроенергії, скільки вироблено, і навпаки. Вона працює і в цьому випадку. Уявімо мережу водопровідних труб: до одної великої через насос приєднані багато маленьких, тонших. Насос тримає напір обсягу води з великої труби, зменшує його і подає до маленьких трубочок. Якщо цей насос розбити, швидше за все, тонкі трубочки порвуться від сильного тиску в момент вибуху. З електромережами ситуація схожа», — вказав Коваленко.
Читайте також
За його словами, якщо ракета влучить у трансформатор, є імовірність, що або мережі пошкодяться від сплеску напруги, або — навіть сам генераційний об’єкт, оскільки не буде споживання.
«Ремонтувати їх доведеться довго, значно довше, ніж якусь одну ланку системи, якщо в неї влучать, коли все буде відключене», — написав гендиректор.
Місце для вашої реклами
Саме тому, пояснив він, відбуваються завчасні відключення під час атак.
«Логічно, що краще потерпіти без світла кілька годин, ніж потім тиждень чекати ремонту», — підсумував Коваленко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.