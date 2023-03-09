росіяни пошкодили останню лінію, яка живила ЗАЕС - Галущенко — Finance.ua

росіяни пошкодили останню лінію, яка живила ЗАЕС - Галущенко Сьогодні 09:46 — Енергетика

Вночі 9 березня ворог завдав чергового варварського масованого удару по енергетичній інфраструктурі України.

"У результаті обстрілів пошкоджено останню лінію, яка живила ЗАЕС. Зараз станція працює на дизельних генераторах. росіяни ставлять світ на межу ядерної катастрофи. І це наступного дня після перемовин з ООН про демілітаризацію ЗАЕС",- зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Також станом на 6: 30 9 березня зафіксовані обстріли енергетичних об’єктів у Київській, Миколаївській, Харківській, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській та Житомирській областях.

Внаслідок російських обстрілів української енергетичної інфраструктури у четвер постраждали три теплоелектростанції ДТЕК Енерго. Про це повідомила пресслужба компанії.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

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