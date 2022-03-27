Гендиректор "Ашан" заявив, що компанія не піде з російського ринку через війну в Україні — Finance.ua

Гендиректор "Ашан" заявив, що компанія не піде з російського ринку через війну в Україні

Вчора 19:01 — Казна та Політика

Генеральний директор французької мережі супермаркетів «Ашан» Ів Клод відповів на заклик президента України Володимира Зеленського піти з російського ринку. Компанія не має наміру виконувати це прохання.

Про це гендиректор Auchan Retail International заявив в інтерв’ю Journal du Dimanche

«Найголовніше для нас — зберегти наших співробітників і забезпечити виконання нашої основної місії — продовжувати годувати населення цих двох країн (росії та України. — Ред.). У нас ніколи не було іншої мети. Я готовий прийняти громадську думку, яка з нами не згодна. Нас легко критикувати, але ми відкриті та діємо для цивільного населення», — заявив Клод.

За його словами, у разі відходу компанії з рф без роботи залишаться 30 тисяч осіб, з яких 40% співробітники та акціонери. При цьому він вказав, що в росії працює 231 фізичний магазин, а також інтернет-магазин, а в Україні — 43 магазини.

«Близько 100 українських співробітників, які залишили країну, залишаються з іншими співробітниками. Ми навіть налаштували систему, щоб про всі з них дбали, розміщували і наймали в іншому місці», — заявив представник Ашана.

Також він підкреслив, що компанія допомагає українським біженцям.

«Ми надали понад 2300 тонн продуктів, 50 тисяч гігієнічних наборів і пожертвували понад 2 мільйони євро. І наші акціонери вирішили направити частину дивідендів на допомогу біженцям», — підсумував Клод

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