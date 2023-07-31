Heineken заявила про труднощі з продажем бізнесу в росії — Finance.ua

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Heineken заявила про труднощі з продажем бізнесу в росії

Фондовий ринок
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Heineken заявила про труднощі з продажем бізнесу в росії
Heineken заявила про труднощі з продажем бізнесу в росії
Нідерландський пивоварний концерн Heineken заявив про ускладнення процесу продажу свого бізнесу в росії.
Про це йдеться на сайті компанії.
«Останні події в рф показують, що для бізнесу ще складніше отримати дозвіл на вихід. У квітні ми оголосили, що заявку на отримання дозволу для продажу російського бізнесу подано на затвердження, і ми продовжуємо наполегливо працювати, щоб забезпечити транзакцію», — йдеться у повідомленні.
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У звіті за перше півріччя 2023 року Heineken констатувала повне знецінення своїх російських активів.
Heineken запевняє, що до завершення угоди не отримує жодного фінансового прибутку від поточних операцій у росії, а також не отримає прибуток від продажу бізнесу.
У компанії підкреслили, що, як і раніше, «цілком віддані виходу з росії, проте терміни нашого виходу не залежать від нас».

Довідка Finance.ua:

  • компанія працює на російському ринку з 2002 року, коли купила першу броварню в санкт-петербурзі;
  • зараз Heineken належить сім пивоварень у країні;
  • у росії компанія виробляє пиво під марками Strongbow, «Охота», «Три Ведмеді», «Бочкарьов», «Жигулівське» та інші.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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