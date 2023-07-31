Heineken заявила про труднощі з продажем бізнесу в росії — Finance.ua

Heineken заявила про труднощі з продажем бізнесу в росії Сьогодні 16:48 — Фондовий ринок

Heineken заявила про труднощі з продажем бізнесу в росії

Нідерландський пивоварний концерн Heineken заявив про ускладнення процесу продажу свого бізнесу в росії.

Про це йдеться на сайті компанії.

«Останні події в рф показують, що для бізнесу ще складніше отримати дозвіл на вихід. У квітні ми оголосили, що заявку на отримання дозволу для продажу російського бізнесу подано на затвердження, і ми продовжуємо наполегливо працювати, щоб забезпечити транзакцію», — йдеться у повідомленні.

Читайте також Одні перешкоди: чому Євросоюз може не віддати Україні заарештовані активи рф

У звіті за перше півріччя 2023 року Heineken констатувала повне знецінення своїх російських активів.

Heineken запевняє, що до завершення угоди не отримує жодного фінансового прибутку від поточних операцій у росії, а також не отримає прибуток від продажу бізнесу.

У компанії підкреслили, що, як і раніше, «цілком віддані виходу з росії, проте терміни нашого виходу не залежать від нас».

Довідка Finance.ua:

компанія працює на російському ринку з 2002 року, коли купила першу броварню в санкт-петербурзі;

зараз Heineken належить сім пивоварень у країні;

у росії компанія виробляє пиво під марками Strongbow, «Охота», «Три Ведмеді», «Бочкарьов», «Жигулівське» та інші.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Mind За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.