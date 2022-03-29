Heineken припиняє діяльність на території рф — Finance.ua

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Heineken припиняє діяльність на території рф

Вчора 02:30Фондовий ринок
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Heineken припиняє діяльність на території рфHeineken припиняє діяльність на території рф
Пивоварний концерн Heineken припиняє свою діяльність на території рф.
Про це йдеться у повідомленні компанії. Бізнес буде передано новому власнику.
Сім заводів, що належать нідерландській компанії, продовжуватимуть роботу на російському ринку до передачі новому власнику.
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У Heineken гарантують збереження зарплати всіх 1800 російських співробітників до кінця року.
Нагадаємо, Heineken 9 березня повідомила, що припинить випуск пива під своїм брендом, але не планувала припиняти роботу в рф.
До цього про вихід з російського ринку оголосила Anheuser-Busch InBev. Концерн Carlsberg повідомив, що призупиняє інвестиції в РФ та постачання імпортного пива.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Forbes.ua
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