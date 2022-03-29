Heineken припиняє діяльність на території рф — Finance.ua

Heineken припиняє діяльність на території рф

Вчора 02:30 — Фондовий ринок

Heineken припиняє діяльність на території рф

Пивоварний концерн Heineken припиняє свою діяльність на території рф.

Про це йдеться у повідомленні компанії. Бізнес буде передано новому власнику.

Сім заводів, що належать нідерландській компанії, продовжуватимуть роботу на російському ринку до передачі новому власнику.

Компанія не отримає грошей за активи й спише збитки на €400 млн.

У Heineken гарантують збереження зарплати всіх 1800 російських співробітників до кінця року.

Нагадаємо, Heineken 9 березня повідомила, що припинить випуск пива під своїм брендом, але не планувала припиняти роботу в рф.

До цього про вихід з російського ринку оголосила Anheuser-Busch InBev. Концерн Carlsberg повідомив, що призупиняє інвестиції в РФ та постачання імпортного пива.

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