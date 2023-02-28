Heineken планує протягом пів року вийти з рф — Finance.ua
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Heineken планує протягом пів року вийти з рф

Фондовий ринок
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Нідерландський пивоварний концерн Heineken заявив, що планує завершити вихід з рф у першій половині 2023 року.
Про це йдеться у пресрелізі компанії.
«Зараз ми зосереджені на відповідальному виході з Росії. ... Наразі закриття угоди в росії є складним завданням, оскільки правила продовжують змінюватися. Ми не затягуємо час і хотіли б, щоб все відбувалося швидше. Тим не менш, за інших рівних умов, ми прагнемо досягти угоди в першій половині цього року», — йдеться в заяві компанії.
Heineken заявляє, що не отримуватиме в майбутньому жодних роялті, пов’язаних з російським бізнесом, і також не отримає прибуток від продажу чи передачі права власності на російський бізнес. На кінець 2022 року компанією було зафіксовано знецінення російських активів в розмірі 88 млн євро. На момент закриття угоди очікується, що виробник отримає близько 300 млн євро збитку від виходу з рф.
Щодо питання, чому попри обіцянку ще у березні вийти з рф, у Heineken кажуть, що побоюються націоналізації російським урядом у разі зупинки потужностей чи настання неплатоспроможності.
Згідно заяви компанії, російський бізнес Heineken отримав «офіційне попередження» від російської прокуратури про те, що якщо таке рішення призведе до призупинення або закриття бізнесу, це буде розглядатися як «навмисне банкрутство», що вважатиметься кримінальним злочином в росії.
У разі схвалення в рф відповідного законопроєкту, це у подальшому може стати підставою для націоналізації. Водночас зараз законодавство рф дозволяє уряду призначати зовнішнє управління у разі «навмисного банкрутства».
За матеріалами:
Економічна Правда
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