«Газпрому» через повінь довелося закрити десятки газових свердловин — Finance.ua
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«Газпрому» через повінь довелося закрити десятки газових свердловин

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Російському «Газпрому» через повінь в Оренбурзькій області довелось закрити понад два десятки газових свердловин, щоб захистити їх від затоплення.
Про це повідомляє enkorr з посиланням на інформацію у внутрішній газеті енергогіганта «Газпром добыча Оренбург».
Зазначається, що місцевому підрозділу російського енергетичного гіганта довелося закрити понад два десятки газових свердловин в Оренбурзькій області, щоб захистити їх від затоплення.
«За даними компанії, на оренбурзькому нафтогазоконденсатному родовищі видобувається 10 млрд кубометрів газу і 300 тис. тонн нафти й газового конденсату на рік», — йдеться в повідомленні.
Додається, що внаслідок повені Орський нафтопереробний завод тимчасово зупинив виробництво на початку квітня, перш ніж відновити виробництво 19 квітня.
За матеріалами:
Економічна Правда
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