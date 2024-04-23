«Газпрому» через повінь довелося закрити десятки газових свердловин — Finance.ua

«Газпрому» через повінь довелося закрити десятки газових свердловин Сьогодні 15:13

Російському «Газпрому» через повінь в Оренбурзькій області довелось закрити понад два десятки газових свердловин, щоб захистити їх від затоплення.

Про це повідомляє enkorr з посиланням на інформацію у внутрішній газеті енергогіганта «Газпром добыча Оренбург».

Зазначається, що місцевому підрозділу російського енергетичного гіганта довелося закрити понад два десятки газових свердловин в Оренбурзькій області, щоб захистити їх від затоплення.

«За даними компанії, на оренбурзькому нафтогазоконденсатному родовищі видобувається 10 млрд кубометрів газу і 300 тис. тонн нафти й газового конденсату на рік», — йдеться в повідомленні.

Додається, що внаслідок повені Орський нафтопереробний завод тимчасово зупинив виробництво на початку квітня, перш ніж відновити виробництво 19 квітня.

Економічна Правда За матеріалами:

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