«Газпром» продовжує постачати газ до Європи через Україну — Reuters

Вчора 15:15 — Енергетика

Російський газовий монополіст «Газпром» заявив, що його постачання газу до Європи через Україну через точку входу до Суджі становлять 44,1 млн кубометрів порівняно з 43,96 млн кубометрів у суботу.

Про це пише Reuters

Зазначається, що заявку на постачання газу через Сохрановку було відхилено Україною.

Наприкінці березня президент росії володимир путін видав наказ про оплату за російський газ у рублях замість євро. Тоді керівництво ЄС заявило, що не виконуватиме цієї вимоги.

27 квітня видання Bloomberg посилаючись на джерело, близьке до російського газового монополіста «Газпром», повідомило, що чотири європейські покупці газу вже заплатили за блакитне паливо в рублях, як того вимагав путін. Також 10 європейських компаній вже відкрили рахунки у «Газпромбанку», необхідні для задоволення платіжних вимог росії. Але Bloomberg не навів дані щодо європейських компаній та країн.

28 квітня газета Financial Times з посиланням на власні джерела повідомила, що чотири енергокомпанії ЄС готові платити Кремлю за газ у рублях. У той самий день у ЄС наголосили, що оплата російського газу в рублях буде порушенням санкцій.

За новим механізмом, європейські компанії продовжуватимуть платити за імпорт газу на відкриті в «Газпромбанку» рахунки в євро чи доларах. Російський банк, який досі не перебуває під санкціями ЄС, потім автоматично конвертуватиме ці кошти в рублі на другому рахунку, відкритому на ім’я компаній. Ця автоматична конвертація не задіятиме Центральний банк росії, який перебуває під санкціями ЄС.

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