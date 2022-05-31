"Газпром" першим з російських компаній пішов з Лондонської біржі — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

"Газпром" першим з російських компаній пішов з Лондонської біржі

Вчора 16:13Фондовий ринок
150
"Газпром" першим з російських компаній пішов з Лондонської біржі"Газпром" першим з російських компаній пішов з Лондонської біржі
Лондонська фондова біржа заявила, що скасувала допуск до торгів цінними паперами російської енергетичної компанії «Газпром» на вимогу компанії.
Про це пише Reuters з посиланням на повідомлення на сайті LSE.
Раніше цього місяця «Газпром» повідомив Управління з питань фінансового контролю про свій намір скасувати стандартний список депозитарних розписок, що представляють акції компанії, в офіційному списку Лондонської фондової біржі.
Очікувалося, що виключення набуде чинності 31 травня. Це робить Газпром першою російською компанією, що провела делістинг на вимогу Кремля після російського вторгнення в Україну.
Раніше президент рф владімір путін підписав закон, який зобов’язав всі російські компанії провести делістинг з іноземних бірж та розмістити свої акції на російських. Закон передбачав виключення — уряд країни все ж міг дозволити обіг акцій на іноземній біржі.
«Газпром» звертався до російського уряду з таким запитом, але 28 квітня йому відмовили.
За матеріалами: Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.