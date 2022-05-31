"Газпром" першим з російських компаній пішов з Лондонської біржі — Finance.ua

"Газпром" першим з російських компаній пішов з Лондонської біржі

Вчора 16:13 — Фондовий ринок

"Газпром" першим з російських компаній пішов з Лондонської біржі

Лондонська фондова біржа заявила, що скасувала допуск до торгів цінними паперами російської енергетичної компанії «Газпром» на вимогу компанії.

Про це пише Reuters з посиланням на повідомлення на сайті LSE.

Раніше цього місяця «Газпром» повідомив Управління з питань фінансового контролю про свій намір скасувати стандартний список депозитарних розписок, що представляють акції компанії, в офіційному списку Лондонської фондової біржі.

Очікувалося, що виключення набуде чинності 31 травня. Це робить Газпром першою російською компанією, що провела делістинг на вимогу Кремля після російського вторгнення в Україну.

Раніше президент рф владімір путін підписав закон, який зобов’язав всі російські компанії провести делістинг з іноземних бірж та розмістити свої акції на російських. Закон передбачав виключення — уряд країни все ж міг дозволити обіг акцій на іноземній біржі.

«Газпром» звертався до російського уряду з таким запитом, але 28 квітня йому відмовили.

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