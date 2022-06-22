"Газпром нефть" планує майнити Bitcoin — Finance.ua

"Газпром нефть" планує майнити Bitcoin

Вчора 10:19 — Фінтех і Картки

"Газпром нефть" планує майнити Bitcoin

Одна з найбільших нафтових компаній у рф — «Газпром нефть» — домовилася про співпрацю з російським постачальником обладнання для майнінгу біткоїнів BitRiver.

Як повідомило спеціалізоване видання thecoinrepublic , угоду про асоціацію підписали на економічному форумі в Санкт-Петербурзі 16 червня.

Хто і як майнитиме?

Найбільший кооператив спеціалістів з майнінгу «видобуватиме» цифрову валюту. Для них збудують потужні «зелені» ферми серверів на віддалених та важкодоступних нафтових родовищах «Газпром нефти» — упродовж 2 років потужності мають сягати двох гігават.

BitRiver створили 2017 року, вона працює на 100-мегаватній екологічно чистій серверній фермі для майнінгу в Сибіру. У квітні 2022 року компанія зіткнулася з серйозними проблемами з Управлінням контролю іноземних активів депозитарію США, зокрема через допомогу кремлю в адаптації ресурсів.

Лазівка в законі

Цікаво, що в росії криптовалюти напівлегальні. Повної заборони на них ще немає, хоч центробанк і пропонував такі зміни в січні, але використовувати їх для платежів не можна.

Крім того, жорстко регулюється обіг цифрових валют — по суті, він здійснюється лише під контролем влади рф із великою кількістю обмежень. За порушення передбачені штрафи від 300 тис. до 1 млн рублів.

«Газпром нефть» знайшла лазівку в законі завдяки співпраці з місцевим Bitcoin-майнером. Сама компанія безпосередньо не працюватиме з Bitcoin, а лише забезпечуватиме центри обробки даних енергією, що виробляється з попутного нафтового газу. А BitRiver розвиватиме цифрову інфраструктуру в сфері нафтової промисловості на базі нових обчислювальних потужностей.

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