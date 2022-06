"Газові друзі та недруги": куди росія й досі експортує газ й нафту (інфографіка) — Finance.ua

"Газові друзі та недруги": куди росія й досі експортує газ й нафту (інфографіка)

Українці самі захищають нашу свободу на полі битви, але складно переоцінити вклад світу у нашу боротьбу. Десятки країн надають нам озброєння, покривають «дірку» в бюджеті, приймають наших біженців та тиснуть на росію санкціями, іноді болючими для себе.

Ціна залежності

У 2021 році країни ЄС заплатили росії щонайменше 39,4 мільярда доларів за газ, за оцінкою Міжнародного енергетичного агенства. Одна лиш росія забезпечила Європі 45% всього імпорту газу.

І коли росія повномасштабно вторглася в Україну, Європа нарешті зрозуміла небезпеку своєї енергозалежності від країни-агресорки. Країни ЄС заплатили росії понад 47 мільярдів євро за газ і нафту з 24 лютого, повідомляє Centre for Research on Energy and Clean Air.

Першими від російського газу відмовилися балтійські країни — Латвія, Литва та Естонія. Постачання газу зупинилося з 1 квітня. Наразі вони забезпечують себе запасами та напрацьовують альтернативні джерела постачання.

За ними пішла хвиля відключень вже з боку країни-агресорки. росія захотіла, щоб «недружні» до неї країни платити за газ рублями. Але це, по-перше, суперечить контрактам, в яких зазвичай прописане євро як валюта. А по-друге, це протирічить санкціям ЄС. Тож деякі країни Європи не повелися на шантаж росії і були відключені від газу:

Польщу та Болгарію країна-агресорка відключила 27 квітня;

У травні відключили Фінляндію.

А в останній день весни російський «Газпром» повідомив про відключення Нідерландів, Данії та однієї німецької компанії Shell Energy. Всіх — за несплату в рублях.

Хто найбільше купує російський газ

Найбільшим імпортером російського газу є Німеччина. Спочатку країна неодноразово заявляла, що не платитиме Росії за газ рублями. Але за інформацією Reuters , наприкінці травня Німеччина таки дозволила своїм імпортерам відкривати рахунки в рублях.

Росія припинила постачання лише одній німецькій компанії — Shell Energy Europe Limited, — яка відкрито заявила, що не проводитиме платежі у рублях. За цим контрактом постачалося 1,2 мільярда кубометрів газу. Але в загальному обсязі це дуже мало. У 2020 році Німеччина імпортувала 42,6 мільярда кубометрів. Інші німецькі компанії — VNG, RWE, Uniper — продовжують отримувати російський газ. Ймовірно вони провели оплату в євро на рахунок в Газпромбанку з конвертацією у рублі.

Другим за обсягом імпортером є Італія, яка у 2020 році закупила 29,2 мільярда кубометрів російського газу. А у 2021 році країна заплатила Росії 5,8 мільярда доларів за російський газ, повідомляє Aljazeera . Італія — єдина країна, чия компанія визнала, що відкрила рахунок у рублях. Італійська Eni 17 травня заявила, що «почала процес відкриття двох рахунків у «Газпромбанку» на запобіжній основі, один у євро та другий — у рублях.

Нафтові друзі України

До списку «нафтових» друзів України найпершими потрапили Австралія, Канада та Сполучені Штати Америки, які заборонили імпорт російської нафти. Велика Британія пообіцяла це зробити до кінця року.

Згодом і країни Великої сімки, зокрема і Японія, заявили, що відмовляться від російської нафти: хтось одразу, хтось поступово. Далі була черга за Євросоюзом.

