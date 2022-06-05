"Газові друзі та недруги": куди росія й досі експортує газ й нафту (інфографіка) — Finance.ua
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"Газові друзі та недруги": куди росія й досі експортує газ й нафту (інфографіка)

Вчора 11:46Казна та Політика
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Українці самі захищають нашу свободу на полі битви, але складно переоцінити вклад світу у нашу боротьбу. Десятки країн надають нам озброєння, покривають «дірку» в бюджеті, приймають наших біженців та тиснуть на росію санкціями, іноді болючими для себе.

Ціна залежності

У 2021 році країни ЄС заплатили росії щонайменше 39,4 мільярда доларів за газ, за оцінкою Міжнародного енергетичного агенства. Одна лиш росія забезпечила Європі 45% всього імпорту газу.
І коли росія повномасштабно вторглася в Україну, Європа нарешті зрозуміла небезпеку своєї енергозалежності від країни-агресорки. Країни ЄС заплатили росії понад 47 мільярдів євро за газ і нафту з 24 лютого, повідомляє Centre for Research on Energy and Clean Air.
Першими від російського газу відмовилися балтійські країни — Латвія, Литва та Естонія. Постачання газу зупинилося з 1 квітня. Наразі вони забезпечують себе запасами та напрацьовують альтернативні джерела постачання.
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За ними пішла хвиля відключень вже з боку країни-агресорки. росія захотіла, щоб «недружні» до неї країни платити за газ рублями. Але це, по-перше, суперечить контрактам, в яких зазвичай прописане євро як валюта. А по-друге, це протирічить санкціям ЄС. Тож деякі країни Європи не повелися на шантаж росії і були відключені від газу:
  • Польщу та Болгарію країна-агресорка відключила 27 квітня;
  • У травні відключили Фінляндію.
  • А в останній день весни російський «Газпром» повідомив про відключення Нідерландів, Данії та однієї німецької компанії Shell Energy. Всіх — за несплату в рублях.
"Газові друзі та недруги": куди росія й досі експортує газ й нафту (інфографіка)

Хто найбільше купує російський газ

Найбільшим імпортером російського газу є Німеччина. Спочатку країна неодноразово заявляла, що не платитиме Росії за газ рублями. Але за інформацією Reuters, наприкінці травня Німеччина таки дозволила своїм імпортерам відкривати рахунки в рублях.
Росія припинила постачання лише одній німецькій компанії — Shell Energy Europe Limited, — яка відкрито заявила, що не проводитиме платежі у рублях. За цим контрактом постачалося 1,2 мільярда кубометрів газу. Але в загальному обсязі це дуже мало. У 2020 році Німеччина імпортувала 42,6 мільярда кубометрів. Інші німецькі компанії — VNG, RWE, Uniper — продовжують отримувати російський газ. Ймовірно вони провели оплату в євро на рахунок в Газпромбанку з конвертацією у рублі.
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Другим за обсягом імпортером є Італія, яка у 2020 році закупила 29,2 мільярда кубометрів російського газу. А у 2021 році країна заплатила Росії 5,8 мільярда доларів за російський газ, повідомляє Aljazeera. Італія — єдина країна, чия компанія визнала, що відкрила рахунок у рублях. Італійська Eni 17 травня заявила, що «почала процес відкриття двох рахунків у «Газпромбанку» на запобіжній основі, один у євро та другий — у рублях.
"Газові друзі та недруги": куди росія й досі експортує газ й нафту (інфографіка)

Нафтові друзі України

До списку «нафтових» друзів України найпершими потрапили Австралія, Канада та Сполучені Штати Америки, які заборонили імпорт російської нафти. Велика Британія пообіцяла це зробити до кінця року.
Згодом і країни Великої сімки, зокрема і Японія, заявили, що відмовляться від російської нафти: хтось одразу, хтось поступово. Далі була черга за Євросоюзом.
"Газові друзі та недруги": куди росія й досі експортує газ й нафту (інфографіка)

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За матеріалами: Телеканал 24
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