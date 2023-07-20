Газ у Європі подешевшав до 300 доларів за тисячу кубометрів — Finance.ua

Газ у Європі подешевшав до 300 доларів за тисячу кубометрів Сьогодні 12:12 — Енергетика

Газ у Європі подешевшав до 300 доларів за тисячу кубометрів

Ціни на газ в Європі в четвер, 20 липня, після відкриття торгів знизились на 3,8% - до 300 доларів за тисячу кубометрів.

Про це свідчать дані лондонської біржі ICE, передає enkorr

Серпневі ф’ючерси за індексом TTF (найбільшого в Європі хаба, розташованого в Нідерландах) відкрили торги на рівні 299,8 дол. (-4%). На 9:11 за київським часом їхня вартість становила 300,3 дол. (-3,8%).

Напередодні ціна на блакитне паливо на торгах становила 312,3 дол. за тисячу кубометрів.

Видання зазначає, що ціни на газ у Європі знижувалися з кінця минулого року, доки 25 травня вперше за два роки не опустилися нижче 300 дол./тис. куб. м. Ціна знизилась у понад 13 разів з рекордних значень перших днів весни 2022-го — 3892 дол./тис. куб. м.

Зниження вартості газу на європейській біржі пояснюється достатніми запасами у підземних газосховищах ЄС, теплою та вітряною погодою та вжитими заходами економії, які дозволили значно скоротити споживання блакитного палива.

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