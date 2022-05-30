ГарПок оголосив два «зелені» аукціони — Finance.ua
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ГарПок оголосив два «зелені» аукціони

Вчора 14:25Енергетика
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Перший тематичний аукціон відбудеться 31 травня на ТБ «Українська енергетична біржа», повідомляє пресслужба ГарПоку. «Перший тиждень літа буде насичений на аукціони, які ініціює ДП «Гарантований покупець», пише kosatka.media.
«Запрошуємо взяти участь у торгах за двосторонніми договорами всіх зацікавлених у вуглецево-нейтральній енергії учасників ринку електричної енергії», — йдеться в повідомленні.
Особливість аукціону: Продавець гарантує, що не менше, ніж 90% електричної енергії вироблено з енергії сонця. Ще один аукціон відбудеться вже 1 червня, це буде перший літній аукціон держпідприємства.
Держпідприємство «Гарантований покупець» налаштоване здійснювати експорт електроенергії, що виробляється з відновлюваних джерел енергії, та працює над змінами до законодавства, які б дозволили йому таку діяльність.
За матеріалами: Finance.ua
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