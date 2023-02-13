«Гарматами по горобцях»: Рада бізнес-омбудсмена оприлюднила рейтинг звернень бізнесу у 2022 році (інфографіка) — Finance.ua

«Гарматами по горобцях»: Рада бізнес-омбудсмена оприлюднила рейтинг звернень бізнесу у 2022 році (інфографіка) Сьогодні 21:03 — Особисті фінанси

«Гарматами по горобцях»: Рада бізнес-омбудсмена оприлюднила рейтинг звернень бізнесу у 2022 році (інфографіка)

У четвертому кварталі 2022 року компанії подали до Ради бізнес-омбудсмена 305 скарг, з яких Рада успішно закрила 265 справ щодо зловживань державних органів.

Про це повідомляє пресслужба Ради бізнес-омбудсмена.

Звернення з початку війни

Протягом дев’яти місяців війни хелплайн (Лінії підтримки бізнесу) був чи не єдиним способом подання звернення до РБО.

У межах хелплайну інспектори Ради безкоштовно консультували та супроводжували бізнес у вирішенні проблем, що виникли у зв’язку із введенням воєнного стану. Оговтавшись від шоку війни та адаптувавшись до нових викликів, бізнес все менше звертався з раніше актуальних питань на кшталт – розширення переліку товарів критичного імпорту, релокації та бронювання працівників.

Відтак, із поступовим поверненням у профіль скарг «довоєнних» проблем бізнесу, здебільшого із податкової тематики, від середини листопада Рада відновила розслідування у традиційному форматі.

Рейтинг звернень

Другий квартал поспіль протягом воєнного стану податкові питання очолили рейтинг звернень, склавши 71% від усіх скарг підприємців до РБО.

Інфографіка: РБО

Враховуючи гучний суспільний резонанс довкола сплеску випадків блокування податкових накладних, у грудні минулого року бізнес-омбудсмен за власною ініціативою розпочав розслідування проблем із функціонуванням системи ПДВ.

Інфографіка: РБО

Аби встановити суть проблеми та напрацювати рішення для її розв’язання, Рада провела велике опитування представників бізнес-спільноти, проаналізувала 1,5 тис. «податкових» скарг, що були раніше у провадженні РБО, та ініціювала діалог з Державною податковою службою України (ДПС України).

«Ми в четвертому кварталі 2022 року бачили впровадження, а потім частинне згладження, фіскальних змін, які вдарили майже по половині українського бізнесу — зокрема законопослушній його більшості. Ще до оприлюднення наших остаточних висновків ясно, що тут стріляли гарматами по горобцях. Припинити принаймні такі обстріли повністю в силах української влади», - прокоментував бізнес-омбудсмен Роман Ващук.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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