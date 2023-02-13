«Гарматами по горобцях»: Рада бізнес-омбудсмена оприлюднила рейтинг звернень бізнесу у 2022 році (інфографіка) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«Гарматами по горобцях»: Рада бізнес-омбудсмена оприлюднила рейтинг звернень бізнесу у 2022 році (інфографіка)

Особисті фінанси
45
«Гарматами по горобцях»: Рада бізнес-омбудсмена оприлюднила рейтинг звернень бізнесу у 2022 році (інфографіка)
«Гарматами по горобцях»: Рада бізнес-омбудсмена оприлюднила рейтинг звернень бізнесу у 2022 році (інфографіка)
У четвертому кварталі 2022 року компанії подали до Ради бізнес-омбудсмена 305 скарг, з яких Рада успішно закрила 265 справ щодо зловживань державних органів. 
Про це повідомляє пресслужба Ради бізнес-омбудсмена.

Звернення з початку війни

Протягом дев’яти місяців війни хелплайн (Лінії підтримки бізнесу) був чи не єдиним способом подання звернення до РБО.
У межах хелплайну інспектори Ради безкоштовно консультували та супроводжували бізнес у вирішенні проблем, що виникли у зв’язку із введенням воєнного стану. Оговтавшись від шоку війни та адаптувавшись до нових викликів, бізнес все менше звертався з раніше актуальних питань на кшталт – розширення переліку товарів критичного імпорту, релокації та бронювання працівників.
Відтак, із поступовим поверненням у профіль скарг «довоєнних» проблем бізнесу, здебільшого із податкової тематики, від середини листопада Рада відновила розслідування у традиційному форматі.

Рейтинг звернень

Другий квартал поспіль протягом воєнного стану податкові питання очолили рейтинг звернень, склавши 71% від усіх скарг підприємців до РБО.
Інфографіка: РБО
Інфографіка: РБО
Враховуючи гучний суспільний резонанс довкола сплеску випадків блокування податкових накладних, у грудні минулого року бізнес-омбудсмен за власною ініціативою розпочав розслідування проблем із функціонуванням системи ПДВ. 
Інфографіка: РБО
Інфографіка: РБО
Аби встановити суть проблеми та напрацювати рішення для її розв’язання, Рада провела велике опитування представників бізнес-спільноти, проаналізувала 1,5 тис. «податкових» скарг, що були раніше у провадженні РБО, та ініціювала діалог з Державною податковою службою України (ДПС України). 
«Ми в четвертому кварталі 2022 року бачили впровадження, а потім частинне згладження, фіскальних змін, які вдарили майже по половині українського бізнесу — зокрема законопослушній його більшості. Ще до оприлюднення наших остаточних висновків ясно, що тут стріляли гарматами по горобцях. Припинити принаймні такі обстріли повністю в силах української влади», - прокоментував бізнес-омбудсмен Роман Ващук.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.