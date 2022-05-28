Harley-Davidson зробив електровелосипед для бездоріжжя (фото) — Finance.ua

Harley-Davidson зробив електровелосипед для бездоріжжя (фото)

Harley-Davidson зробив електровелосипед для бездоріжжя (фото)

Serial 1, підрозділ Harley-Davidson, який займається велосипедами, представила електричний гірський велосипед (eMTB або electric mountain bike) під назвою Bash/Mtn. Він належить до преміум-класу і, як випливає з назви, призначений для їзди бездоріжжям. Тираж обмежений 1050 екземплярами, кожен із яких коштує 3999 доларів.

Bash/Mtn називають першим гірським електровелосипедом компанії. У нього спрощена конструкція в порівнянні з міськими байками Serial 1, і передбачається, що його експлуатуватимуть в умовах бездоріжжя.

«Ніякого метушливого налаштування підвіски, ніякої вибагливої трансмісії — лише два колеса, одна передача», — так модель описують у Serial 1. По суті це класичний хардтейл із жорсткою вилкою, який придатний і для дерта, і для пампа.

Новинка побудована на базі міської моделі Mosh/Cty, від якого Bash/Mtn успадкував не тільки двигун Brose S Mag (90 Нм) та поліуретановий ремінь Gates Carbon Drive з кордом з вуглеволокна, але ще й амортизаційний підсідельний штир SR Suntour NCX, гідравлічні дискові гальма TRP, кабелі та дроти з внутрішньою прокладкою та вбудоване світлодіодне освітлення.

На одному заряді знімної батареї (її ємність — 529 Вт-год) Bash/Mtn може подолати дистанцію в 48-152 кілометри (залежно від режиму їзди), максимальна швидкість становить 32 кілометри на годину. Усього буде випущено 525 таких велосипедів для ринку США та 525 штук — для Європи.

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