Harley-Davidson представив свій найдоступніший мотоцикл — Finance.ua

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Harley-Davidson представив свій найдоступніший мотоцикл

Технології&Авто
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Harley-Davidson представив свій найдоступніший мотоцикл
Harley-Davidson представив свій найдоступніший мотоцикл, Фото: Harley Davidson
Harley-Davidson відкрив для себе новий ринковий сегмент — американська компанія вперше зайнялася бюджетними мотоциклами. Новий X 350 коштуватиме 4793 долари — приблизно вдвічі менше за найдешевшу нинішню модель.
Про це повідомляє сайт Rideapart.
Новий Harley-Davidson X 350 стане першою моделлю бренду, яку виготовлятимуть у Китаї. Саме в цій країні презентували байк, хоча пізніше вона має з’явитися у Європі та Америці. Також анонсували ще один мотоцикл бюджетного сімейства — X 500.
Фото: Harley Davidson
Фото: Harley Davidson
Байк Harley-Davidson X 350 розроблений у співпраці з китайською компанією QJ Motor. Це класичний мотоцикл з дизайном у дусі моделі XR 1200 Sportster — з вузьким краплеподібним бензобаком та укороченою задньою частиною.
Мотоцикл Harley-Davidson важить 180 кг. Він оснащений 353-кубовим двигуном на 36 к. с. та 6-ступінчастою механічною КПП. Серед особливостей моделі — нетипові для Harley-Davidson ланцюговий привід та один задній амортизатор. У байка 17-дюймові колеса та однодискові гальма спереду та ззаду.

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