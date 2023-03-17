Harley-Davidson представив свій найдоступніший мотоцикл — Finance.ua

Harley-Davidson представив свій найдоступніший мотоцикл 17.03.2023, 00:41 — Технології&Авто

Harley-Davidson представив свій найдоступніший мотоцикл, Фото: Harley Davidson

Harley-Davidson відкрив для себе новий ринковий сегмент — американська компанія вперше зайнялася бюджетними мотоциклами. Новий X 350 коштуватиме 4793 долари — приблизно вдвічі менше за найдешевшу нинішню модель.

Про це повідомляє сайт Rideapart.

Новий Harley-Davidson X 350 стане першою моделлю бренду, яку виготовлятимуть у Китаї. Саме в цій країні презентували байк, хоча пізніше вона має з’явитися у Європі та Америці. Також анонсували ще один мотоцикл бюджетного сімейства — X 500.

Фото: Harley Davidson

Байк Harley-Davidson X 350 розроблений у співпраці з китайською компанією QJ Motor. Це класичний мотоцикл з дизайном у дусі моделі XR 1200 Sportster — з вузьким краплеподібним бензобаком та укороченою задньою частиною.

Мотоцикл Harley-Davidson важить 180 кг. Він оснащений 353-кубовим двигуном на 36 к. с. та 6-ступінчастою механічною КПП. Серед особливостей моделі — нетипові для Harley-Davidson ланцюговий привід та один задній амортизатор. У байка 17-дюймові колеса та однодискові гальма спереду та ззаду.

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