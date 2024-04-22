Харківщина отримала ще понад 50 генераторів різної потужності — Finance.ua
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Харківщина отримала ще понад 50 генераторів різної потужності

Енергетика
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Черкащина доправила до Харківської області, яка потерпає від російських обстрілів, 54 генератори та чотири зарядні станції.
Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
«Доправили вантаж підтримки харків'янам від нашої області. Усе те, що примножить їхню стійкість. 54 генератори різної потужності та 4 зарядні станції. Також передали павербанки, паливо та будівельну плівку», — зазначив Табурець.
Харківщина отримала від міжнародних донорів 724 генератори різної потужності та енергетичне устаткування.
В результаті російської атаки 22 березня була зруйнована Зміївська ТЕС, яка є найбільшою станцією у Харківській області та однією з найбільших в Україні.
На відбудову всього, що пошкодила Росія в Харкові, потрібно понад 10 мільярдів доларів.
За матеріалами:
Економічна Правда
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