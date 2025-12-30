0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Гарантії безпеки з боку США — Зеленський прокоментував

20
Гарантії безпеки з боку США — Зеленський прокоментував
Гарантії безпеки з боку США — Зеленський прокоментував
Президент Володимир Зеленський заявив про необхідність юридично закріплених гарантій безпеки Україні з боку США.
Про це він сказав в інтерв’ю Fox News, пише Укрправда.
Зеленський зазначив, що під час зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом обговорював варіанти угоди щодо гарантій безпеки для України.
Читайте також
За його словами, вона може бути подібною до системи колективної оборони НАТО, однак не передбачає повноправного членства України в Альянсі.
«Ми поважаємо президента Трампа. І його рішення впливове. Але, звичайно, нам потрібен Конгрес для цього. Можливо, Сенат чи Конгрес. Це двосторонній американський документ про гарантії безпеки Україні. І це дзеркало НАТО, і подібне до НАТО, але не НАТО».
сказав він.

Раніше президент України Володимир Зеленський відповідаючи на питання журналістів, сказав, що воєнний стан в Україні може бути скасований лише після отримання реальних гарантій безпеки, які унеможливлять повторну агресію з боку росії.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems