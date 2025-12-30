Гарантії безпеки з боку США — Зеленський прокоментував
Президент Володимир Зеленський заявив про необхідність юридично закріплених гарантій безпеки Україні з боку США.
Про це він сказав в інтерв’ю Fox News, пише Укрправда.
Зеленський зазначив, що під час зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом обговорював варіанти угоди щодо гарантій безпеки для України.
За його словами, вона може бути подібною до системи колективної оборони НАТО, однак не передбачає повноправного членства України в Альянсі.
«Ми поважаємо президента Трампа. І його рішення впливове. Але, звичайно, нам потрібен Конгрес для цього. Можливо, Сенат чи Конгрес. Це двосторонній американський документ про гарантії безпеки Україні. І це дзеркало НАТО, і подібне до НАТО, але не НАТО».
сказав він.
Раніше президент України Володимир Зеленський відповідаючи на питання журналістів, сказав, що воєнний стан в Україні може бути скасований лише після отримання реальних гарантій безпеки, які унеможливлять повторну агресію з боку росії.
