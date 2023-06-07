Галущенко: Світ має відреагувати на злочин жорсткими санкціями проти російської ядерної галузі — Finance.ua

Галущенко: Світ має відреагувати на злочин жорсткими санкціями проти російської ядерної галузі Сьогодні 13:34

Галущенко: Світ має відреагувати на злочин жорсткими санкціями проти російської ядерної галузі

За ініціативою міністра енергетики України Германа Галущенка Міжнародна консультативна рада високого рівня при Міністерстві енергетики провела екстрене засідання у зв’язку з катастрофою на Каховській ГЕС.

Участь у засіданні, зокрема, взяли єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон, міністр енергетики США Дженніфер Гренгольм, міністр економіки та сталого розвитку Хорватії Давор Філіпович, міністр з питань клімату та енергетичної політики Нідерландів Роб Єттен, міністр енергетики Румунії Вірджіл-Даніель Попеску, міністр енергетики Франції Аньєс Панньє-Рюнаше, інші представники країн G7, очільники міжнародних організацій.

Герман Галущенко поінформував учасників про поточну ситуацію на станції та наслідки катастрофи.

«ГЕС зруйнована повністю, росіяни підірвали її зсередини. Вона не підлягає відновленню та відбудові. Ми очікуємо затоплення 80 населених пунктів, зараз триває евакуація населення і проводяться всі можливі заходи для захисту людей. Наразі дуже складна ситуація, особливо в тій частині Херсонської області, яка була деокупована. росія здійснила екоцид на території нашої країни», — зазначив міністр. Герман Галущенко підкреслив особливі ризики для ядерної і радіаційної безпеки, адже Каховська ГЕС забезпечувала охолодження блоків окупованої Запорізької АЕС. За словами міністра, наразі ситуація на ЗАЕС контрольована, рівень води достатній. Водночас ситуація напряму залежить від дій росіян, на які ніхто не може вплинути, і можливої зміни погодних умов.

«Тому МАГАТЕ, представники якої присутні на станції, має зайняти жорстку позицію і натиснути на росіян так, щоб вони не створювали зайвих ризиків для ядерної і радіаційної безпеки континенту. Деокупація та демілітаризація станції, а також забезпечення стабільної і безпечної роботи ЗАЕС — єдиний можливий сценарій, який має бути реалізований, якщо світ хоче уникнути ядерної катастрофи», — акцентував Герман Галущенко.

Очільник Міненерго також зазначив, що катастрофа на Каховській ГЕС позначиться на рівні води на інших українських гідроелектростанціях, через що може виникнути дисбаланс в енергосистемі. За його словами, незважаючи на те, що станція після окупації не видавала електроенергії в систему, прорив порушив цілісність усього гідровузла. Відповідно, є ризик, що гідроенергетика, яка балансувала українську енергосистему, не зможе працювати на необхідну потужність.

«У зв’язку з цим ми розраховуємо на підтримку партнерів та збільшення пропускних спроможностей для нарощування імпорту електроенергії до 2 ГВт», — зазначив Герман Галущенко.

Окреме питання, порушене під час зустрічі, — це необхідність повного відновлення енергооб'єктів, які будуть зруйновані через підрив і спричинену ним повінь. Йдеться про мережі, генеруючі потужності, лінії електропередачі. Це потребуватиме колосальних ресурсів, і Україна розраховуватиме на підтримку партнерів у цьому питанні. Єврокомісарка Кадрі Сімсон зазначила, що європейська сторона готова підтримати Україну у питанні збільшення імпорту електроенергії, а також посилити тиск на росію. Єврокомісар підкреслила, що атака на об'єкти цивільної енергетичної інфраструктури і генерації - це пряме порушення міжнародного права, і в наступному пакеті санкцій щодо росії ЄС врахує останні події.

Міністр енергетики США Дженніфер Ґренгольм своєю чергою наголосила, що Сполучені Штати будуть продовжувати підтримку України на всіх рівнях і готові надати додаткову допомогу у зв’язку з катастрофою на Каховській ГЕС. Також Міненерго ініціюватиме звернення до Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії (IRENA) щодо виключення рф з організації.

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