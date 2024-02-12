Галущенко: поглиблення українсько-американського партнерства в атомній галузі сприятиме витісненню росії зі світових ринків — Finance.ua

Галущенко: поглиблення українсько-американського партнерства в атомній галузі сприятиме витісненню росії зі світових ринків Сьогодні 09:33 — Енергетика

Галущенко: поглиблення українсько-американського партнерства в атомній галузі сприятиме витісненню росії зі світових ринків

Україна зацікавлена в розвитку і поглибленні співпраці з американськими партнерами для витіснення росії зі світових ринків ядерних технологій та урану.

На цьому наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Герман Галущенко зазначив, що росія продовжує посідати вагоме місце на світових ринках ядерних технологій та урану, незважаючи на те, що своїми терористичними діями в Україні й захопленням ядерних об'єктів порушила сім базових принципи ядерної та радіаційної безпеки і наражає світ на ядерну катастрофу.

«Це неприпустимо. Ситуація на окупованій росіянами найбільшій у Європі Запорізькій АЕС погіршується з кожним днем. І питання інциденту — це тільки питання часу… Тому ми наполягаємо на застосуванні санкцій щодо „Росатому“ та усуненні росії зі світових ринків», — зазначив міністр.

Герман Галущенко переконаний, що українсько-американська співпраця в атомній галузі може значно прискорити відповідні процеси, та додав, що сторони мають конкретні результати успішного співробітництва.

Зокрема, американська Westinghouse спільно з фахівцями «Енергоатому» виготовили новий вид ядерного палива для реакторів типу ВВЕР-440, що зруйнувало російську монополію і дозволило європейським країнам, які раніше купували тільки російське ядерне паливо, обрати альтернативного виробника. «Це також відкрило ворота для запровадження санкцій», — додав міністр. Також ведеться спільна робота з Westinghouse над будівництвом в Україні двох нових атомних блоків типу AP-1000, які у майбутньому можуть бути побудовані і в інших європейських країнах.

Окрім цього, Герман Галущенко розповів про успішну співпрацю української сторони ще з однією американською компанією — Holtec, зокрема над реалізацією проєкту будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП).

«Я вважаю, що зараз саме час для збільшення впливу Сполучених Штатів у атомній галузі в Європі. Це момент, коли можна замінити російські ядерні технології в Європі», — переконаний міністр.

Очільник Міненерго також наголосив на необхідності координації зусиль для витіснення росії зі світових ринків урану. Він підкреслив, що Україна вже має домовленості з компаніями Великої Британії та Канади, які дозволять послабити позиції країни-агресора і на цьому ринку.

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