Галущенко назвав причини відключень електропостачання на сьогодні — Finance.ua

Галущенко назвав причини відключень електропостачання на сьогодні Сьогодні 16:34 — Енергетика

Галущенко назвав причини відключень електропостачання на сьогодні

Українська енергосистема готова до проходження зими. Відключення споживачів не відбуватиметься, якщо не буде масованих ударів ворога по енергетичних об'єктах або стихійних лих.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі Національного телемарафону «Єдині новини».

«На жаль, сьогодні дуже складні погодні умови. Цього тижня стихія вирувала в Одеській, Миколаївській, Київській областях, де зусиллями енергетиків електропостачання вже відновлено практично у всіх населених пунктах. На жаль, сьогодні стихія перемістилася у західні області нашої держави, і це спричинює відключення», — зазначив він.

За оперативними даними, через негоду станом на 14:00 2 грудня без світла 603 населених пункти. Більшість із них — на Львівщині, де без електропостачання залишаються 454 населених пункти. Також негода знеструмила населені пункти в Івано- Франківській, Тернопільській, Хмельницькій областях.

«Нині будемо активно працювати у цих областях. Максимальну кількість бригад і техніки з усієї України буде задіяно, щоб швидко відновити електропостачання споживачам», — зазначив Герман Галущенко.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.