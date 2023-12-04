Галущенко назвав причини відключень електропостачання на сьогодні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Галущенко назвав причини відключень електропостачання на сьогодні

Енергетика
89
Галущенко назвав причини відключень електропостачання на сьогодні
Галущенко назвав причини відключень електропостачання на сьогодні
Українська енергосистема готова до проходження зими. Відключення споживачів не відбуватиметься, якщо не буде масованих ударів ворога по енергетичних об'єктах або стихійних лих.
Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі Національного телемарафону «Єдині новини».
«На жаль, сьогодні дуже складні погодні умови. Цього тижня стихія вирувала в Одеській, Миколаївській, Київській областях, де зусиллями енергетиків електропостачання вже відновлено практично у всіх населених пунктах. На жаль, сьогодні стихія перемістилася у західні області нашої держави, і це спричинює відключення», — зазначив він.
За оперативними даними, через негоду станом на 14:00 2 грудня без світла 603 населених пункти. Більшість із них — на Львівщині, де без електропостачання залишаються 454 населених пункти. Також негода знеструмила населені пункти в Івано- Франківській, Тернопільській, Хмельницькій областях.
«Нині будемо активно працювати у цих областях. Максимальну кількість бригад і техніки з усієї України буде задіяно, щоб швидко відновити електропостачання споживачам», — зазначив Герман Галущенко.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.