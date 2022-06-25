Хакери зламали великий «криптоміст»: вкрадено $100 млн — Finance.ua
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Хакери зламали великий «криптоміст»: вкрадено $100 млн

Фінтех і Картки
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Невідомий хакер зламав проект Horizon, який працює на блокчейн-платформі Harmony. В результаті зловмисник вивів віртуальних валют в еквіваленті понад $100 млн, що робить цю крадіжку однією з найбільших за останні тижні.
У своєму Twitter команда Harmony повідомила, що дії зловмисника було виявлено 23 червня. Відомо, що завдяки експлойту — шкідливому фрагменту коду, який використовує програмні вразливості — було виведено монети wETH, wBTC, BUSD, USDC, USDT та інші.
Horizon — це кросчейн-міст. Подібні програми дозволяють переміщати токени різних стандартів та технологій, в даному випадку — між Harmony та мережами Ethereum, Binance Chain та Bitcoin.
Його розробники вже звернулися по допомогу до правоохоронних органів. В результаті до розслідування підключилося ФБР та компанії, що займаються кібербезпекою.
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«Ми розпочали роботу з національною владою та криміналістами для встановлення винного та повернення вкрадених коштів», — йдеться у мікроблозі компанії. Відразу після виявлення того, що сталося, робота кросчейн-моста була зупинена, про що повідомили криптобіржі-партнери.
Наразі відомо, що зломщик вивів монети через 11 транзакцій, після чого обміняв їх на ETH на одній із децентралізованих бірж. Отриманий «ефір» він перевів на свій гаманець.
Пізніше представники криптоаудиторської платформи Certik визначили, що хакер отримав контроль над мультисиг-гаманцем Horizon. Ця технологія підвищує рівень безпеки і являє собою кілька різних кодів, які надають доступ до зашифрованої інформації тільки разом.
На тлі того, що сталося, курс нативного токену Harmony ONE впав більш ніж на 12%. За даними CoinMarketCap, станом на 25 червня його курс становить $0,02491.
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За матеріалами:
Обозреватель
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