Хакери зламали блокчейн-гру Neopets – вкрадено дані 69 мільйонів користувачів — Finance.ua

Хакери зламали блокчейн-гру Neopets – вкрадено дані 69 мільйонів користувачів Вчора 02:39 — Фінтех і Картки

Компанія Neopets, що займається розробкою однієї з перших ігор, пов’язаних із володінням віртуальними домашніми тваринами, заявила, що розслідує витік даних клієнтів і рекомендувала користувачам змінити свої паролі.

Як повідомляє Bleeping Computer, в результаті злому було вкрадено інформацію про понад 69 мільйонів користувачів. Джерело також повідомило, що хакер, відомий як TarTarX, почав пропонувати на хакерському форумі вихідний код і базу даних веб-сайту Neopets.com за ціною чотирьох біткойнів.

Згідно з даними Similarweb, cайт Neopets відвідують понад 4,6 мільйони людей на місяць. На початку 2000-х років гру відвідувало 92 мільйони.

Запущений у 1999 році, Neopets став для багатьох геймерів першим досвідом знайомства із соціальною мережею із власною економікою та територією, що передувала зростанню великих сайтів соціальних мереж, таких як Facebook.

cryptomisto За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.