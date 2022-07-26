Хакери зламали блокчейн-гру Neopets – вкрадено дані 69 мільйонів користувачів — Finance.ua

Хакери зламали блокчейн-гру Neopets – вкрадено дані 69 мільйонів користувачів
Компанія Neopets, що займається розробкою однієї з перших ігор, пов’язаних із володінням віртуальними домашніми тваринами, заявила, що розслідує витік даних клієнтів і рекомендувала користувачам змінити свої паролі.
Як повідомляє Bleeping Computer, в результаті злому було вкрадено інформацію про понад 69 мільйонів користувачів. Джерело також повідомило, що хакер, відомий як TarTarX, почав пропонувати на хакерському форумі вихідний код і базу даних веб-сайту Neopets.com за ціною чотирьох біткойнів.
Згідно з даними Similarweb, cайт Neopets відвідують понад 4,6 мільйони людей на місяць. На початку 2000-х років гру відвідувало 92 мільйони.
Запущений у 1999 році, Neopets став для багатьох геймерів першим досвідом знайомства із соціальною мережею із власною економікою та територією, що передувала зростанню великих сайтів соціальних мереж, таких як Facebook.
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