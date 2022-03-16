Хакер зламав сайти арбітражних судів росії — Finance.ua
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Хакер зламав сайти арбітражних судів росії

Вчора 10:45Фінтех і Картки
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Після вторгнення в Україну Російська Федерація стала ізгоєм у всіх сенсах. Навіть у віртуальному просторі робляться спроби перемогти путінський режим.
Учора стало відомо, що угруповання Anonymous зламало сайт «Росатому» і виклало у вільний доступ гігабайти внутрішньої інформації.
А сьогодні стався схожий інцидент — хакер «поклав» портали арбітражних судів рф. Якийсь час ресурси відображали жорсткий заклик до імпічменту Путіна. Причому злом, судячи з тексту повідомлення, скоїв росіянин.
Адміністратори сайтів арбітражних судів рф відреагували на дії хакера та відключили ресурси, щоб прибрати заклик до імпічменту. Однак у Мережі збереглися скріншоти.
У повідомленні зломщика було сказано: «Путін — терорист номер 1. Гаага чекає на тебе і на всіх вас [представників влади, — прим.] виродки. Імпічмент. Свободу всім політв’язням».
Далі в тексті є звинувачення громадян рф у війні і коментар: «Як же я вас ненавиджу, „дорогі“ співвітчизники». Це натякає на те, що сайти арбітражних судів зламав саме росіянин.
За матеріалами: УНІАН
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