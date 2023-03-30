Хабарі на ремонті та обслуговуванні суден: на держпідприємстві вимагали з бізнесмена $2700 — Finance.ua
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Хабарі на ремонті та обслуговуванні суден: на держпідприємстві вимагали з бізнесмена $2700

Кримінал
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Хабарі на ремонті та обслуговуванні суден: на держпідприємстві вимагали з бізнесмена $2700
Хабарі на ремонті та обслуговуванні суден: на держпідприємстві вимагали з бізнесмена $2700, Фото: gp.gov.ua
Одеська обласна прокуратура повідомила про підозру двом службовим особам ДП «Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України» за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
За даними слідства, службовець Одеського офісу держпідприємства вимагав 1700 дол. США у директора приватного підприємства за безперешкодне одержання сертифікатів якості виробів металу, які використовувались підприємством для ремонту та обслуговування човнів та суден.
Свої «послуги» він оцінював у 40 дол. США за кожну тону металевих виробів, сертифікацію яких необхідно буде здійснити.
Фото: gp.gov.ua
Фото: gp.gov.ua
Також на одержанні хабара викрито начальницю одного з відділів Центрального офісу держпідприємства, яка вимагала 1000 дол. США у цього ж підприємця за підготовку «позитивного» пакету документів для одержання Сертифікату на систему управління якістю підприємства, зокрема щодо відповідності обладнання міжнародним стандартам та належної кваліфікації співробітників.
Обох службовців затримали під час одержання неправомірних коштів. Наразі вирішуються питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу та відсторонення від займаних посад.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі СУ ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу співробітників УСР в Одеській області ДСР НП України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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