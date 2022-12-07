H&M закрив свій останній магазин у росії — Finance.ua
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H&M закрив свій останній магазин у росії

Фондовий ринок
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H&M закрив свій останній магазин у росії
H&M закрив свій останній магазин у росії
Шведський ритейлер H&M, який оголосив раніше про плани завершити діяльність у росії, закрив усі магазини мережі в країні.
Про це повідомляє ТАСС у Телеграмі з посиланням на пресслужбу компанії.
Зазначається, що загалом в рф налічувалося близько 150 магазинів бренду.
На початку березня компанія повідомила, що призупиняє продажі своєї продукції в росії через її вторгнення в Україну. Пізніше бренд оголосив про рішення остаточно залишити російський ринок.
У середині листопада товари H&M почав продавати російський маркетплейс Ozon.
На місці магазинів H&M у росії відкриються торгові точки місцевих і турецьких брендів, включно із Zarina, Befree, Koton і «Снежная королева».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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