H&M закрив свій останній магазин у росії — Finance.ua

H&M закрив свій останній магазин у росії
Шведський ритейлер H&M, який оголосив раніше про плани завершити діяльність у росії, закрив усі магазини мережі в країні.
Про це повідомляє ТАСС у Телеграмі з посиланням на пресслужбу компанії.
Зазначається, що загалом в рф налічувалося близько 150 магазинів бренду.
На початку березня компанія повідомила, що призупиняє продажі своєї продукції в росії через її вторгнення в Україну. Пізніше бренд оголосив про рішення остаточно залишити російський ринок.
У середині листопада товари H&M почав продавати російський маркетплейс Ozon.
На місці магазинів H&M у росії відкриються торгові точки місцевих і турецьких брендів, включно із Zarina, Befree, Koton і «Снежная королева».
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