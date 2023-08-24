H&M оголосила дату відновлення роботи в Україні — Finance.ua
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H&M оголосила дату відновлення роботи в Україні

Казна та Політика
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H&M оголосила дату відновлення роботи в Україні
H&M оголосила дату відновлення роботи в Україні
Шведський ретейлер H&M планує почати поєтапне відновлення своєї діяльності в Україні з листопада 2023 року.
Цю інформацію опубліковано на офіційному сайті компанії.
Згідно з релізом, «компанія підтримує тісний діалог з партнерами та урядом та планує послідовно відновити роботу більшості своїх магазинів в Україні починаючи з листопада 2023 року».
Відзначається, що вже зараз проводиться підготовка до відкриття більшості магазинів, де це можливо. Водночас безпека працівників залишається на першому місці.
H&M також планує активно долучитися до програм допомоги та відновлення, співпрацювати з місцевими організаціями та сприяти процесу відновлення в Україні.
Довідка Finance.ua:
  • H&M є другим за розміром роздрібним мережевим брендом в Європі, спеціалізується на одязі;
  • шведська компанія H&M відкрила свій перший магазин в Україні ще у 2018 році;
  • мережа H&M налічувала вісім магазинів: п’ять в Києві, а також по одному в Одесі, Харкові та Львові;
  • з 24 лютого 2022 року H&M Group тимчасово призупинила діяльність своїх магазинів в Україні.
За матеріалами:
Finance.ua
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