H&M оголосила дату відновлення роботи в Україні — Finance.ua

H&M оголосила дату відновлення роботи в Україні Сьогодні 12:17 — Казна та Політика

H&M оголосила дату відновлення роботи в Україні

Шведський ретейлер H&M планує почати поєтапне відновлення своєї діяльності в Україні з листопада 2023 року.

Цю інформацію опубліковано на офіційному сайті компанії.

Згідно з релізом, «компанія підтримує тісний діалог з партнерами та урядом та планує послідовно відновити роботу більшості своїх магазинів в Україні починаючи з листопада 2023 року».

Відзначається, що вже зараз проводиться підготовка до відкриття більшості магазинів, де це можливо. Водночас безпека працівників залишається на першому місці.

H&M також планує активно долучитися до програм допомоги та відновлення, співпрацювати з місцевими організаціями та сприяти процесу відновлення в Україні.

Довідка Finance.ua:

H&M є другим за розміром роздрібним мережевим брендом в Європі, спеціалізується на одязі;

шведська компанія H&M відкрила свій перший магазин в Україні ще у 2018 році;



мережа H&M налічувала вісім магазинів: п’ять в Києві, а також по одному в Одесі, Харкові та Львові;



з 24 лютого 2022 року H&M Group тимчасово призупинила діяльність своїх магазинів в Україні.



Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.