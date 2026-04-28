Google тестує ШІ-пошук в YouTube із відповідями, підказками та відео в стилі ChatGPT Вчора 23:44 — Технології&Авто

Google почала тестування нового формату пошуку на YouTube під назвою Ask YouTube, який формує сторінку з відповідями, відео та підказками у форматі діалогу.

Про це повідомляє The Verge.

Функція доступна частині користувачів YouTube Premium у США віком від 18 років. У полі пошуку з’являється кнопка Ask YouTube, а також готові запити на кшталт короткої історії Apollo 11 або пояснення правил волейболу.

Після введення запиту сервіс відкриває окрему сторінку з текстовим підсумком теми. У результатах відображаються ключові факти, часові мітки у відео та добірки роликів, згруповані за темами. Серед них можуть бути довгі відео, Shorts і тематичні підбірки.

Пошук також пропонує додаткові запити та дає змогу ставити уточнювальні питання без повернення до класичної видачі. Для частини запитів система формує нову сторінку з оновленими блоками інформації.

Водночас у тестах виявили неточності. Наприклад, при запиті про контролер Steam система неправильно описала його характеристики. Це вказує на необхідність перевірки інформації у згенерованих відповідях.

Google планує розширити доступ до функції для користувачів без підписки Premium. Компанія вже інтегрує подібний формат ШІ-пошуку в інші сервіси, включно з Gmail.

