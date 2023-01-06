Google планує навчити штучний інтелект розрізняти нерозбірливий почерк лікарів — Finance.ua
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Google планує навчити штучний інтелект розрізняти нерозбірливий почерк лікарів

Технології&Авто
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Компанія Google на щорічній конференції в Індії презентувала функцію розпізнавання почерку лікарів. Про це пише TechCrunch.
Алгоритм стане частиною програми Google Lens. Користувачі можуть сфотографувати рецепт або завантажити його з бібліотеки, щоб розшифрувати написаний від руки текст.
Після обробки зображення програма виявляє ліки, згадані в примітці.
Google планує навчити штучний інтелект розрізняти нерозбірливий почерк лікарів
У компанії не повідомили, коли планують випустити функцію публічного доступу.
За словами представників Google, в Індії найбільша кількість користувачів Lens у світі.
Також компанія працює над єдиною уніфікованою моделлю, що охоплює понад 100 індійських мов мовлення та тексту.
За матеріалами:
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