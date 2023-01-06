Google планує навчити штучний інтелект розрізняти нерозбірливий почерк лікарів — Finance.ua

Google планує навчити штучний інтелект розрізняти нерозбірливий почерк лікарів 06.01.2023, 01:01 — Технології&Авто

Компанія Google на щорічній конференції в Індії презентувала функцію розпізнавання почерку лікарів. Про це пише TechCrunch

Алгоритм стане частиною програми Google Lens. Користувачі можуть сфотографувати рецепт або завантажити його з бібліотеки, щоб розшифрувати написаний від руки текст.

Після обробки зображення програма виявляє ліки, згадані в примітці.

У компанії не повідомили, коли планують випустити функцію публічного доступу.

За словами представників Google, в Індії найбільша кількість користувачів Lens у світі.

Також компанія працює над єдиною уніфікованою моделлю, що охоплює понад 100 індійських мов мовлення та тексту.

Forklog За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.