Google планує навчити штучний інтелект розрізняти нерозбірливий почерк лікарів — Finance.ua

Google планує навчити штучний інтелект розрізняти нерозбірливий почерк лікарів
Компанія Google на щорічній конференції в Індії презентувала функцію розпізнавання почерку лікарів. Про це пише TechCrunch.
Алгоритм стане частиною програми Google Lens. Користувачі можуть сфотографувати рецепт або завантажити його з бібліотеки, щоб розшифрувати написаний від руки текст.
Після обробки зображення програма виявляє ліки, згадані в примітці.
У компанії не повідомили, коли планують випустити функцію публічного доступу.
За словами представників Google, в Індії найбільша кількість користувачів Lens у світі.
Також компанія працює над єдиною уніфікованою моделлю, що охоплює понад 100 індійських мов мовлення та тексту.
Поділитися новиною