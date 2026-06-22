Google офіційно запускає Google Meet на Android Auto для всіх користувачів Сьогодні 03:25 — Технології&Авто

Google Meet на Android Auto

Перші ознаки запуску Google Meet на Android Auto з’явилися ще кілька тижнів тому, а нині Google анонсувала широке розгортання. Функція увімкнена за замовчуванням і працюватиме автоматично, коли смартфон буде підключений до сумісної мультимедійної системи.

Автори 9to5google вже протестували оновлення і поділились деталями.

Процес налаштування виявився доволі простим: достатньо було перезапустити застосунок на смартфоні, після чого відкривався знайомий інтерфейс зі списком контактів і дзвінків.

Як працює нова функція

У застосунку є вкладка «Scheduled» для запланованих дзвінків або зустрічей, а також вкладка «History», де можна повторно зателефонувати контактам, з якими вже були розмови.

Натискання на контакт одразу ініціює дзвінок, а Android Auto обробляє Google Meet як звичайний телефонний застосунок.

Процес налаштування доволі простий, достатньо перезапустити застосунок, Фото: 9to5google

Відеотрансляція та відеозображення співрозмовників недоступні. Після початку дзвінка смартфон переходить у режим On-the-go, який обмежує деякі функції, вимикає камеру та спрощує інтерфейс, щоб мінімізувати відволікання водія. Також відсутня функція підняття руки, однак користувачі можуть вимкнути мікрофон, під’єднати інші Bluetooth-пристрої або завершити дзвінок.

Крім того, миттєві посилання на зустрічі відображаються лише у вкладці Scheduled. Через це приєднатися до дзвінка може бути складніше, якщо зустріч заздалегідь не додали до календаря до підключення смартфона до Android Auto.

На цей час функція працює з Google Meet версії 361.0.92 та Android Auto 16.8. Очікується, що повне розгортання завершиться до кінця червня 2026 року, тож користувачі, які ще не отримали функцію, мають побачити її дуже скоро. Аналогічне оновлення з квітня доступне в Apple CarPlay.

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