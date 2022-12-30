Google назвали найбільш зацікавлену у Bitcoin країну — Finance.ua

Google назвали найбільш зацікавлену у Bitcoin країну Сьогодні 05:36 — Фінтех і Картки

Google назвали найбільш зацікавлену у Bitcoin країну

Згідно зі звітом Google Trends, інтерес до криптовалют у багатьох країнах світу не зменшується навіть з падінням цін. У Нігерії, Сальвадорі та Гані понад 5 років спостерігається зростаюча тенденція пошуку в Google «Як купити Bitcoin».

На першому місці серед найбільш зацікавлених у цифрових активах держав опинилась Нігерія, жителі якої з 2017 року регулярно цікавляться криптовалютами. За підрахунками аналітиків, понад 50% дорослих жителів країни щомісячно інвестують у цифрові активи. Багато громадян Нігерії надають перевагу зберіганню заощаджень у токенах, а не у фіатній валюті — все через постійну девальвацію нігерійської найри.

До купівлі криптовалюти нігерійців заохочує влада країни, яка просуває політичну кампанію «Нігерія без готівки», таким чином уряд прагне збільшити використання eNaira — цифрової валюти Центрального банку (CBDC). ЦБ Нігерії ще 6 грудня видав директиву для фінансових компаній, де зазначається, що фізичні та юридичні особи тепер можуть знімати з банкоматів всього $ 45 на день і $ 225 на тиждень.

Думки щодо доцільності та причин використання цифрових активів у Нігерії відрізняються. Влада вважає, що пропагуючи політику «безготівкових платежів», вдасться зміцнити державну платіжну систему. Деякі учасники Bitcoin-спільноти країни навпаки звинувачують державу у бездіяльності: «У Нігерії масово поширюється BTC, оскільки уряд країни взагалі не допомагає громадянам, а молодь шукає будь-який можливий спосіб заробити та зберегти свої гроші».

Щодо державної криптовалюти eNaira, показники її впровадження були низькими з моменту запуску — від 25 жовтня 2021 року. Центральний банк країни намагався переконати нігерійців не нехтувати CBDC, оскільки національний цифровий актив використовували менше ніж 0,5% населення. За даними трекера CBDC американського аналітичного центру Atlantic Council, Нігерія є однією з 11 країн світу, які ввели CBDC у свою економіку.

noworries За матеріалами:

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