Google Meet тепер може перекладати в реальному часі з іноземних мов — Finance.ua
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Google Meet тепер може перекладати в реальному часі з іноземних мов

Технології&Авто
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Google Meet тепер може перекладати в реальному часі з іноземних мов
Google Meet тепер може перекладати в реальному часі з іноземних мов
На конференції I/O 2025 компанія Google представила функцію, яка дозволяє перекладати мову в Google Meet у реальному часі — і одразу голосом. Це одна з головних новинок, а доступна вона вже від 20 травня для користувачів тарифного плану Google One AI Premium.
Працює це так: коли учасник відеодзвінка активує функцію, штучний інтелект перетворює його мовлення на іншу мову у режимі реального часу. На старті підтримуються лише англійська та іспанська, але вже найближчими тижнями Google обіцяє додати більше мов.
Користувач чує оригінальний голос мовця на фоні, проте основний звук — це вже переклад, з незначною затримкою перед початком трансляції.
За словами віцепрезидентки Google Workspace Юлі Квон Кім, технологія працює подібно до синхронного перекладача, але новий рівень — це збереження оригінального голосу мовця навіть у перекладеній версії.
Ще одна важлива особливість: система намагається передати не лише слова, а й інтонацію, емоції та тональність, аби діалог був максимально природним. Це може змінити спосіб комунікації між людьми, які не мають спільної мови.
Ось як працює живий переклад в Google Meet
Google наводить приклад розмови з господарем житла на Airbnb перед поїздкою, але можливостей у такого інструменту значно більше. Від комунікації з родичами до проведення інтерв’ю або досліджень у багатомовному середовищі — це рішення має потенціал значно полегшити міжнародне спілкування.
Новинка вже доступна у бета-версії для підписників Google One AI Premium з абонплатою 20 доларів на місяць. У Google також зазначили, що найближчим часом її протестують і для бізнес-користувачів Workspace.
За матеріалами:
Телеканал 24
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