Google Meet тепер може перекладати в реальному часі з іноземних мов — Finance.ua

Google Meet тепер може перекладати в реальному часі з іноземних мов Сьогодні 02:23 — Технології&Авто

Google Meet тепер може перекладати в реальному часі з іноземних мов

На конференції I/O 2025 компанія Google представила функцію, яка дозволяє перекладати мову в Google Meet у реальному часі — і одразу голосом. Це одна з головних новинок, а доступна вона вже від 20 травня для користувачів тарифного плану Google One AI Premium.

Працює це так: коли учасник відеодзвінка активує функцію, штучний інтелект перетворює його мовлення на іншу мову у режимі реального часу. На старті підтримуються лише англійська та іспанська, але вже найближчими тижнями Google обіцяє додати більше мов.

Користувач чує оригінальний голос мовця на фоні, проте основний звук — це вже переклад, з незначною затримкою перед початком трансляції.

Today we’re introducing near real-time speech translation in Google Meet. Thanks to research advances, people can now have natural, free-flowing conversations — while speaking different languages. 🗣️ pic.twitter.com/UCdZv1WqV3 — Google (@Google) May 20, 2025

За словами віцепрезидентки Google Workspace Юлі Квон Кім, технологія працює подібно до синхронного перекладача, але новий рівень — це збереження оригінального голосу мовця навіть у перекладеній версії.

Ще одна важлива особливість: система намагається передати не лише слова, а й інтонацію, емоції та тональність, аби діалог був максимально природним. Це може змінити спосіб комунікації між людьми, які не мають спільної мови.

Ось як працює живий переклад в Google Meet

Google наводить приклад розмови з господарем житла на Airbnb перед поїздкою, але можливостей у такого інструменту значно більше. Від комунікації з родичами до проведення інтерв’ю або досліджень у багатомовному середовищі — це рішення має потенціал значно полегшити міжнародне спілкування.

Новинка вже доступна у бета-версії для підписників Google One AI Premium з абонплатою 20 доларів на місяць. У Google також зазначили, що найближчим часом її протестують і для бізнес-користувачів Workspace.

Телеканал 24 За матеріалами:

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