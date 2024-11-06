Google Maps тепер показуватиме, в якій смузі потрібно їхати — нові функції Сьогодні 22:11 — Технології&Авто

Google Maps тепер показуватиме, в якій смузі потрібно їхати — нові функції

Google представила нові функції в Google Maps, які спростять процес водіння у місті.

Про це повідомляє The Verge

Що сталося

Google оголосила про нові функції в Google Maps, які зроблять водіння у місті легшим та комфортнішим.

Користувачі зможуть бачити в якій смузі слід їхати для наступного повороту. Окрім того, в Google Maps відображатимуться пішохідні переходи, дорожні знаки та обмеження на смуги. Нове оновлення також охоплює інформацію про погодні умови, які можуть вплинути на керування автомобілем, такі як туман, сніг і затоплення.

Оновлення стане доступним спершу користувачам Android та iOS.

Нагадаємо, раніше Google Maps отримав дві нові функції — спідометр та обмеження швидкості для iPhone та CarPlay. Цікаво, що ці самі функції додали на Android більш ніж через п’ять років тому.

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