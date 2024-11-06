Google Maps тепер показуватиме, в якій смузі потрібно їхати — нові функції
Google представила нові функції в Google Maps, які спростять процес водіння у місті.
Про це повідомляє The Verge.
Що сталося
Google оголосила про нові функції в Google Maps, які зроблять водіння у місті легшим та комфортнішим.
Користувачі зможуть бачити в якій смузі слід їхати для наступного повороту. Окрім того, в Google Maps відображатимуться пішохідні переходи, дорожні знаки та обмеження на смуги. Нове оновлення також охоплює інформацію про погодні умови, які можуть вплинути на керування автомобілем, такі як туман, сніг і затоплення.
Оновлення стане доступним спершу користувачам Android та iOS.
Нагадаємо, раніше Google Maps отримав дві нові функції — спідометр та обмеження швидкості для iPhone та CarPlay. Цікаво, що ці самі функції додали на Android більш ніж через п’ять років тому.
Поділитися новиною