Google Cloud запустить нові ШІ-продукти для ритейлу — Finance.ua

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Google Cloud запустить нові ШІ-продукти для ритейлу

Технології&Авто
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Google Cloud запустить нові ШІ-продукти для ритейлу
Google Cloud запустить нові ШІ-продукти для ритейлу
Google Cloud планує до кінця березня 2024 року запустити нові продукти із штучним інтелектом для ритейлу.
Про це компанія заявила на конференції Національної асоціації ритейлерів США, повідомляє TechCrunch.
Нові сервіси Google Cloud мають допомогти роздрібним торговцям персоналізувати досвід онлайн-покупок та оптимізувати діяльність бек-офісу. Серед новинок — Conversational Commerce Solution, який дозволяє ритейлерам додавати сервіси на основі генеративного ШІ на сайти та у мобільні застосунки — щось на зразок ChatGPT для окремого бренда. Чатботи зможуть спілкуватись із покупцями природною мовою та пропонувати товари на основі індивідуальних уподобань кожного споживача.
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«Складні» мовні моделі на кшталт Google PaLM 2 забезпечують роботу ботів, допомагають точно налаштувати їх на власних даних ритейлера, типу каталогів і вебсайтів.
Conversational Commerce Solution увійшов у пакет Google Cloud Catalog and Content Enrichment, який вже використовує генеративні моделі ШІ, зокрема PaLM і Imagen, для автоматичного створення описів продукту, метаданих, пропозицій щодо категоризації та іншого лише за однією фотографією продукту.
Новий набір інструментів дозволяє ритейлерам створювати нові зображення продуктів із наявних або використовувати описи продуктів як основу для фото продуктів, згенерованих штучним інтелектом.
За матеріалами:
Speka
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