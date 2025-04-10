Goldman Sachs знизив прогнози зростання ВВП Китаю на 0,5% — Finance.ua

Goldman Sachs знизив прогнози зростання ВВП Китаю на 0,5%
Один із найбільших інвестиційних банків світу американський Goldman Sachs зменшив свої прогнози зростання ВВП Китаю з урахуванням негативного впливу тарифів до 4% у 2025 році та 3,5% у 2026 році з попередніх прогнозів у 4,5% та 4,0% відповідно.
Про це повідомляє Reuters.
Водночас цей перегляд може бути невдовзі оновлений, оскільки його оцінки ґрунтуються на попередніх ставках американських тарифів на китайський імпорт у розмірі 104% та 84% мит Китаю на товари зі США, тоді як у середу президент Дональд Трамп оголосив про підвищення митних ставок для Китаю до 125%.
Пекін, як очікується, відповість новими митами та іншими заходами проти американських виробників.
Минулого місяця уряд Китаю відзвітував про ріст економіки країни в 2024 році на 5% і залишив цільовий показник зростання національного ВВП на поточний рів на тому ж рівні — близько 5%.
Раніше президент США Дональд Трамп оголосив, що введення ним широких тарифів проти торговельних партнерів Америки відкладається на 90 днів. Водночас він заявив, що Сполучені Штати вводять 125% митних тарифів проти китайського імпорту через його дії у відповідь на кроки США.
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