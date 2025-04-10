Goldman Sachs знизив прогнози зростання ВВП Китаю на 0,5% — Finance.ua

Goldman Sachs знизив прогнози зростання ВВП Китаю на 0,5% Сьогодні 20:20 — Світ

Goldman Sachs знизив прогнози зростання ВВП Китаю на 0,5%

Один із найбільших інвестиційних банків світу американський Goldman Sachs зменшив свої прогнози зростання ВВП Китаю з урахуванням негативного впливу тарифів до 4% у 2025 році та 3,5% у 2026 році з попередніх прогнозів у 4,5% та 4,0% відповідно.

Про це повідомляє Reuters

Водночас цей перегляд може бути невдовзі оновлений, оскільки його оцінки ґрунтуються на попередніх ставках американських тарифів на китайський імпорт у розмірі 104% та 84% мит Китаю на товари зі США, тоді як у середу президент Дональд Трамп оголосив про підвищення митних ставок для Китаю до 125%.

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Пекін, як очікується, відповість новими митами та іншими заходами проти американських виробників.

Минулого місяця уряд Китаю відзвітував про ріст економіки країни в 2024 році на 5% і залишив цільовий показник зростання національного ВВП на поточний рів на тому ж рівні — близько 5%.

125% митних тарифів проти китайського імпорту через його дії у відповідь на кроки США. Раніше президент США Дональд Трамп оголосив, що введення ним широких тарифів проти торговельних партнерів Америки відкладається на 90 днів. Водночас він заявив, що Сполучені Штати вводять митних тарифів проти китайського імпорту через його дії у відповідь на кроки США.

Укрінформ За матеріалами:

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