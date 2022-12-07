Goldman Sachs збирається інвестувати мільйони доларів у криптоіндустрію — Finance.ua
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Goldman Sachs збирається інвестувати мільйони доларів у криптоіндустрію

Фінтех і Картки
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Goldman Sachs збирається інвестувати мільйони доларів у криптоіндустрію
Goldman Sachs збирається інвестувати мільйони доларів у криптоіндустрію
Один з найбільших у світі інвестиційних банків Goldman Sachs планує інвестувати мільйони доларів в купівлю криптовалютних компаній, оскільки нещодавній крах FTX вплинув на зниження їх вартості.
Про це в інтерв’ю агентству Reuters заявив Метью Макдермотт, виконавчий директор банку.
За словами Макдермотта, наразі фірма вже проводить комплексну перевірку деяких криптовалютних компаній.
На думку виконавчого директору компанії, великі банки бачать можливості в криптопросторі, оскільки крах FTX висвітлив необхідність посилення регулювання в галузі.
Криза ліквідації FTX і сага про банкрутство перевернули криптовалютний простір з ніг на голову з початку листопада. Крах FTX продовжує мати ефект доміно, зачіпаючи компанії, орієнтовані на криптовалюти, які певною мірою були пов’язані з біржею.

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За матеріалами:
cryptomisto
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