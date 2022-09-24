Goldman прогнозує зниження росту ВВП США у наступному році — Finance.ua

Goldman прогнозує зниження росту ВВП США у наступному році Вчора 05:58

Банківська холдингова компанія Goldman Sachs Group Inc. знизила свої оцінки щодо економічного зростання в США на 2023 рік, оскільки прогнозує підвищення процентних ставок Федеральної резервної системи.

Про це повідомляє Bloomberg.

Економісти Goldman стверджують, що валовий внутрішній продукт США зросте на 1,1% у 2023 році. Зокрема всього кількома днями раніше ріст економіки США у наступному році оцінювали у 1,5%. Прогноз на 2022 рік залишили без змін на рівні 0%.

Goldman прогнозує чергове підвищення ставки по федеральним фондам на 75 базисних пунктів за останні два тижні, щоб кінцева ставка склала 4% до 4,25% до кінця 2022 року.

«Це підвищення ставок у поєднанні з нещодавнім посиленням фінансових умов передбачає дещо гірші перспективи зростання та зайнятості в наступному році», — зазначають у компанії.

Шлях підвищення процентних ставок ФРС був у центрі уваги економістів та інвесторів цього року, оскільки центральний банк намагається знизити вперто високу інфляцію.

Goldman також підвищив прогнози щодо рівня безробіття, щоб показати нижче зростання, заявивши, що до кінця 2022 року він становитиме близько 3,7% у порівнянні з попередніми прогнозами щодо 3,6%.

Рівень безробіття зросте до 4,1% до кінця 2023 року проти 3,8% раніше, і до 4,2% до кінця 2024 року порівняно з попередньою оцінкою в 4%.

Економічна Правда За матеріалами:

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