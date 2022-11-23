GlobalLogic купує Fortech — лідера цифрової інженерії в Румунії — Finance.ua

GlobalLogic купує Fortech — лідера цифрової інженерії в Румунії Сьогодні 17:10 — Фондовий ринок

GlobalLogic, компанія групи Hitachi, оголосила про придбання Fortech — провідної румунської компанії з розробки програмного забезпечення.

Головний офіс Fortech знаходиться у місті Клуж-Напока. За майже 20 років Fortech співпрацювала з сотнями клієнтів і розвивала понад тисячу цифрових проєктів, що дозволило їй стати однією з найбільших в Румунії компаній з цифрової інженерії.

Крім того, GlobalLogic відкрила офіс у Бухаресті та запрошує інженерів долучатися до компанії в Румунії.

Fortech співпрацює з більш як 1100 фахівцями, має офіси в чотирьох містах Румунії та клієнтів з різних галузей. Досягнення та можливості компанії допоможуть GlobalLogic розширити базу клієнтів і талантів, аби задовольнити глобальний попит на цифрову трансформацію. Крім того, досвідчені фахівці Fortech передадуть цінний технічний досвід, міцні відносини на європейських ринках і з клієнтами.

"Fortech є провідною компанією з підтвердженою репутацією та спеціалізацією на технологіях, необхідних для цифрової еволюції, — заявив Нітеш Банга, президент і СЕО GlobalLogic.

Ця угода посилить присутність GlobalLogic у Європі та відкриє доступ до багатого кадрового ринку Румунії, а Fortech забезпечить ресурсами та сильною підтримкою GlobalLogic і Hitachi.

Компанія Fortech, заснована 2003 році, надає повний спектр цифрових інженерних послуг, куди входить проєктування архітектури, розробка програмного забезпечення, DevOps, QA та аналіз даних. Спеціалізується на Cloud, IOT та SaaS. Fortech має великий досвід у шести швидкозростаючих вертикалях: автомобільній промисловості, банківській справі та фінансах, охороні здоров’я, виробництві, послугах, медіа і телекомунікаціях.

Умови угоди не розголошуються. Згідно з домовленостями, Fortech продовжить працювати в поточному складі як дочірня компанія, що повністю належить GlobalLogic. Угода підлягає звичайному схваленню регуляторних органів і очікується, що вона буде завершена до кінця четвертого кварталу 2022 року.

Угода зміцнить присутність GlobalLogic у Європі, відкривши доступ до потужного кадрового резерву Румунії та клієнтської бази компаній Blue-Chip.

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