General Motors припиняє виробництво популярного електромобіля — Finance.ua

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General Motors припиняє виробництво популярного електромобіля

Технології&Авто
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General Motors припиняє виробництво популярного електромобіля
General Motors припиняє виробництво популярного електромобіля
Компанія General Motors 25 квітня заявила, що цього року припинить виробництво свого електромобіля Chevrolet Bolt, оскільки почне розвивати виробництво вантажівок та позашляховиків, побудованих на новій платформі акумуляторів.
GM — найбільший автовиробник у США. Протягом 2022 року компанія продала 38 120 електромобілів Bolt проти 24 828 у 2021 році. Bolt, перший електромобіль компанії для масового ринку, досі становить понад 90% усіх продажів електромобілів GM у США, пише Reuters.
Bolt передував Chevrolet Volt — гібрид, який GM припинила виробляти у 2019 році.
«Ми просунулися настільки далеко, що настав час планувати припинення виробництва Chevrolet Bolt EV і ЄС, що станеться в самому кінці року», — сказала генеральний директор GM Мері Барра.
Повідомляється, що вартість Bolt стартувала від 26 500 доларів США.
У січні 2022 року GM заявив, що інвестує 4 мільярди доларів у свій новий завод Orion Township Assembly, для виробництва Chevrolet Silverado EV та електричних GMC Sierra на платформі Ultium EV нового покоління.
До кінця 2024 року заводи Detroit-Hamtramck і Orion зможуть виготовляти понад 600 000 електричних вантажівок на рік.
GM планує побудувати 400 000 електромобілів у Північній Америці з 2022 до середини 2024 року та збільшити потужність до 1 мільйона одиниць на рік у Північній Америці у 2025 році.
За матеріалами:
Діло
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