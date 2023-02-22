General Motors презентували недорогого конкурента Audi Q3 та BMW X1 (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

General Motors презентували недорогого конкурента Audi Q3 та BMW X1 (фото)

Технології&Авто
22
General Motors презентували недорогого конкурента Audi Q3 та BMW X1 (фото)
General Motors презентували недорогого конкурента Audi Q3 та BMW X1 (фото), Фото: General Motors
У США презентували новий Cadillac XT4. Преміальний кросовер пройшов серйозну модернізацію і надійде у продаж із літа.
Про це повідомляє офіційний сайт концерну General Motors.
Cadillac XT4 наразі є найдоступнішим кросовером марки, хоч незабаром з’явиться дешевша модель GT4. Автомобіль довжиною 4,6 м є конкурентом Audi Q3, BMW X1 та Mercedes GLA, але не настільки дорогий — коштує від $37 500.
Упізнати новий Cadillac XT4 2023 можна за зміненими фарами та решіткою радіатора. Також кросоверу замінено фари, ліхтарі та вихлопні труби.
Фото: General Motors
Фото: General Motors
Основні зміни відбулися у салоні Cadillac XT4. Кросовер отримав нове кермо, важіль КПП та передню панель. Крім того, встановлений величезний 33-дюймовий дисплей, а у передніх сидінь покращено оздоблення.
Базова комплектація Cadillac XT4 поповнилася електроприводом дверей багажника, інтернетом 5G, адаптивним круїз-контролем, системами автоматичного гальмування, контролю розмітки та «сліпих» зон. Серед опцій з’явилися акустика AKG з 13 динаміками та технологія розпізнавання дорожніх знаків, а пізніше також додадуть систему напівавтономного водіння.
Фото: General Motors
Фото: General Motors
Кросовер Cadillac XT4 оснащений 2,0-літровим 238-сильним турбомотором та 9-ступінчастою автоматичною КПП. Привод може бути переднім чи повним.

Оформити автоцивілку онлайн на Finance.ua 🚗

За матеріалами:
Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.