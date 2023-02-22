General Motors презентували недорогого конкурента Audi Q3 та BMW X1 (фото) — Finance.ua

General Motors презентували недорогого конкурента Audi Q3 та BMW X1 (фото) Сьогодні 04:49 — Технології&Авто

General Motors презентували недорогого конкурента Audi Q3 та BMW X1 (фото), Фото: General Motors

У США презентували новий Cadillac XT4. Преміальний кросовер пройшов серйозну модернізацію і надійде у продаж із літа.

Про це повідомляє офіційний сайт концерну General Motors.

Cadillac XT4 наразі є найдоступнішим кросовером марки, хоч незабаром з’явиться дешевша модель GT4. Автомобіль довжиною 4,6 м є конкурентом Audi Q3, BMW X1 та Mercedes GLA, але не настільки дорогий — коштує від $37 500.

Упізнати новий Cadillac XT4 2023 можна за зміненими фарами та решіткою радіатора. Також кросоверу замінено фари, ліхтарі та вихлопні труби.

Фото: General Motors

Основні зміни відбулися у салоні Cadillac XT4. Кросовер отримав нове кермо, важіль КПП та передню панель. Крім того, встановлений величезний 33-дюймовий дисплей, а у передніх сидінь покращено оздоблення.

Базова комплектація Cadillac XT4 поповнилася електроприводом дверей багажника, інтернетом 5G, адаптивним круїз-контролем, системами автоматичного гальмування, контролю розмітки та «сліпих» зон. Серед опцій з’явилися акустика AKG з 13 динаміками та технологія розпізнавання дорожніх знаків, а пізніше також додадуть систему напівавтономного водіння.

Фото: General Motors

Кросовер Cadillac XT4 оснащений 2,0-літровим 238-сильним турбомотором та 9-ступінчастою автоматичною КПП. Привод може бути переднім чи повним.

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