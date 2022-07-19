General Motors представила електричний кросовер — Finance.ua

General Motors представила електричний кросовер Вчора 23:28 — Технології&Авто

General Motors представила електричний кросовер, www.cnbc.com

Американська компанія General Motors презентувала електричний кросовер 2024 Chevrolet Blazer SS EV.

Про це повідомляє CNBC

За даними компанії, потужність автомобіля становить 557 кінських сил, крутний момент 648 Нм. Розігнатися з нуля до 96 км за годину авто зможе менше ніж за 4 секунди.

2024 Chevrolet Blazer SS EV може проїхати на одній зарядці від 398 до 515 км.

www.cnbc.com

Зазначається, що в автомобілі встановлений 45-сантиметровий сенсорний дисплей та 28-сантиметровий екран із інформаційною системою.

Ціна 2024 Chevrolet Blazer SS EV становитиме від 45 тис. до 66 тисяч доларів, залежно від модифікації.

Перші кросовери з’являться в салонах влітку наступного року.

www.cnbc.com

Укрінформ За матеріалами:

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