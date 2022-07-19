General Motors представила електричний кросовер — Finance.ua

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General Motors представила електричний кросовер

Технології&Авто
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General Motors представила електричний кросовер
General Motors представила електричний кросовер, www.cnbc.com
Американська компанія General Motors презентувала електричний кросовер 2024 Chevrolet Blazer SS EV.
Про це повідомляє CNBC.
За даними компанії, потужність автомобіля становить 557 кінських сил, крутний момент 648 Нм. Розігнатися з нуля до 96 км за годину авто зможе менше ніж за 4 секунди.
2024 Chevrolet Blazer SS EV може проїхати на одній зарядці від 398 до 515 км.
General Motors представила електричний кросовер
www.cnbc.com
Зазначається, що в автомобілі встановлений 45-сантиметровий сенсорний дисплей та 28-сантиметровий екран із інформаційною системою.
Ціна 2024 Chevrolet Blazer SS EV становитиме від 45 тис. до 66 тисяч доларів, залежно від модифікації.
Перші кросовери з’являться в салонах влітку наступного року.
General Motors представила електричний кросовер
www.cnbc.com
За матеріалами:
Укрінформ
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