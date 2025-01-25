General Motors представила доступний електричний мінівен (фото) — Finance.ua
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General Motors представила доступний електричний мінівен (фото)

Технології&Авто
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General Motors представила доступний електричний мінівен (фото)
General Motors представила доступний електричний мінівен (фото), Фото: Wuling
Електричний мінівен Wuling Zhiguang EV надійшов у продаж. Компактна модель у Китаї виявилася дешевшою, ніж очікувалося — коштує від 47 800 до 50 800 юанів ($6500 — 6900).
Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Фото: CarNewsChina
Фото: CarNewsChina
Новий Wuling Zhiguang EV розробляли за участі спеціалістів General Motors, адже американський концерн є співвласником бренду (разом із китайським SAIC).
Не виключено, що невдовзі стартує експорт Wuling Zhiguang EV.
Фото: autohome.com.cn
Фото: autohome.com.cn
У салоні встановлено цифровий щиток приладів, а комплектація включає кондиціонер та передні електросклопідйомники.
Електромобіль Wuling Zhiguang EV — компактний 3,7-метровий мінівен із двооб’ємним силуетом. Його задні двері є зсувними. У лінійці також очікується вантажна модифікація.
Wuling Zhiguang EV розрахований на чотирьох осіб та має великий багажник об’ємом 527−1117 л.
Фото: Wuling
Фото: Wuling
Новий Wuling Zhiguang EV оснащений 41-сильним мотором та батареєю ємністю 17,6 кВт∙год. Електрокар здатен розвинути 100 км/год, а його запас ходу становить 201 км. Пізніше з’явиться версія зі збільшеною батареєю на 42 кВт∙год.
За матеріалами:
Фокус
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