General Motors представила доступний електричний мінівен (фото) — Finance.ua

General Motors представила доступний електричний мінівен (фото) 25.01.2025, 00:08 — Технології&Авто

General Motors представила доступний електричний мінівен (фото), Фото: Wuling

Електричний мінівен Wuling Zhiguang EV надійшов у продаж. Компактна модель у Китаї виявилася дешевшою, ніж очікувалося — коштує від 47 800 до 50 800 юанів ($6500 — 6900).

Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Фото: CarNewsChina

Новий Wuling Zhiguang EV розробляли за участі спеціалістів General Motors, адже американський концерн є співвласником бренду (разом із китайським SAIC).

Не виключено, що невдовзі стартує експорт Wuling Zhiguang EV.

Фото: autohome.com.cn

У салоні встановлено цифровий щиток приладів, а комплектація включає кондиціонер та передні електросклопідйомники.

Електромобіль Wuling Zhiguang EV — компактний 3,7-метровий мінівен із двооб’ємним силуетом. Його задні двері є зсувними. У лінійці також очікується вантажна модифікація.

Wuling Zhiguang EV розрахований на чотирьох осіб та має великий багажник об’ємом 527−1117 л.

Фото: Wuling

Новий Wuling Zhiguang EV оснащений 41-сильним мотором та батареєю ємністю 17,6 кВт∙год. Електрокар здатен розвинути 100 км/год, а його запас ходу становить 201 км. Пізніше з’явиться версія зі збільшеною батареєю на 42 кВт∙год.

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