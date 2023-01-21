General Motors показав електромобіль вартістю $11 200 (фото) — Finance.ua

General Motors показав електромобіль вартістю $11 200 (фото)
Опубліковано офіційні фото Wuling Bingo. Компактний електрокар надійде у продаж до кінця першого кварталу цього року за ціною від 11 200 до 16 850 доларів. Про це повідомляє сайт CarNewsChina, пише autoporady.com.
Знімки потрапили до інтернету з бази даних міністерства промисловості Китаю. Марка Wuling належить американському концерну General Motors. У її лінійці вже кілька компактних бюджетних електрокарів. Спочатку вони продавалися лише у Китаї, але тепер поступово виходять на глобальний ринок.
Новий Wuling Bingo — невеликий електричний хетчбек В-класу. У його зовнішньому вигляді переважають плавні лінії, а фари та ліхтарі виконані краплеподібними. У п’яті двері вбудований спойлер.
Габарити Wuling Bingo 2023:
- Довжина — 3950 мм
- Ширина — 1708 мм
- Висота — 1580 мм
- Колісна база — 2560 мм
Салон хетчбека ще не показали. Відомо, що електромобіль Wuling отримає цифрову панель приладів та сидіння з інтегрованими підголівниками.
Натомість розкрито характеристики Wuling Bingo. Модель вагою всього 990 кг запропонують у версіях 41 та 68 к. с. Максимальна швидкість в обох випадках буде обмежена на 100 км/год.
На вибір будуть доступні батареї ємністю 17,3 та 31,9 кВт∙год. У першому випадку запас ходу становитиме 203 км, у другому — 333 км.
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