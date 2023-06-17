General Motors показали яскравого й недорогого суперника Tesla з запасом ходу 600 км (фото) — Finance.ua

General Motors показали яскравого й недорогого суперника Tesla з запасом ходу 600 км (фото) 17.06.2023, 02:00 — Фондовий ринок

General Motors показали яскравого й недорогого суперника Tesla з запасом ходу 600 км (фото)

Новий Buick Electra E4 — електричний купе-кросовер з елегантним дизайном. Модель запропонують у версіях з переднім та повним приводом потужністю до 287 к.с.

Опубліковано перші офіційні фото Buick Electra E4. Презентація електричного кросовера відбудеться найближчим часом. Перші подробиці новинки розкрили на сайті General Motors.

Новий Buick Electra E4 стане більш стильною та динамічною альтернативою електрокару Electra E5 . Основним конкурентом кросовера стане Tesla Model Y, причому модель від General Motors буде дешевшою (30 000 — 40 000 доларів). Її складання налагодять у Китаї.

Електромобіль Buick Electra E4 — купе-кросовер із елегантним дизайном. У нього плавні форми кузова, похилий аркоподібний дах і спойлер на даху. Виражений «ніс» узгоджується з тоненькими діодними фарами, а дверні ручки виконані висувними. В обробці активно використовували хром.

Кросовер Buick Electra E4 побудований на платформі Ultium як Chevrolet Equinox та Cadillac Lyriq. У нього хороша аеродинаміка та низький (0,287) коефіцієнт лобового опору.

Розміри Buick Electra E4:

довжина — 4818 мм;

ширина — 1912 мм;

висота — 1581 мм;

колісна база — 2954 мм.

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